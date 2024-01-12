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Если Соединённым Штатам будет выгодно продолжение конфликта на Украине – они найдут способ продолжить спонсировать ВСУ, с таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 11 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США прекращают поставки вооружения и финансовой помощи для Вооружённых сил Украины по причине отсутствия средств.
При этом, Ивлев отметил, что если Соединённые Штаты действительно прекратят спонсировать ВСУ, то это станет прекрасным уроком для киевских властей, который приняли интересы своей страны и народы ради собственной выгоды.
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«Пока по Станиславскому: «Не верю!». Как показывает практика, в США умеют наводить туман войны и еще могут появиться новые программы помощи, на которые найдутся финансы, если им прежде всего, а не Украине, это будет выгодно», — прокомментировал ситуацию Ивлев.
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Евгения Парфентьева