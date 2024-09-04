Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Над Тулой прогремели взрывы, подробности

Над Тулой прогремели взрывы, подробности

Стала известна причина мощных хлопков в небе над Тульской областью
04 сентября 2024, 09:02
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Минувшим утром в небе над Тулой раздался взрыв. Об этом пишет телеграм-канал Shot.
По словам очевидцев, звуки раздались около 5:40 по московскому времени, что привело к срабатыванию сигнализаций у припаркованных автомобилей.

Позже стало известно, что причиной громких звуков над Тулой мог стать переход самолета на сверхзвуковую скорость.



Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском дроне над территорией Курской области. В ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, жертв и разрушений нет.

Читайте также:

На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар

В Киеве прогремели взрывы

Три беспилотника предприняли попытку атаки Каширской ГРЭС в Подмосковье
#минобороны рф
#беспилотник
#переход
#пво
#тульская область
В Подмосковье шесть человек пытались похитить бизнесмена – видео
В Подмосковье задержаны шесть человек за похищение бизнесмена
04 сентября 2024, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

В Подмосковье задержали шесть человек по делу о похищении бизнесмена, сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком».
Инцидент произошел в конце августа в деревне Грибки, где неизвестные захватили предпринимателя, посадили его в минивэн и скрылись. Мужчину вывезли в Солнечногорский городской округ. Сотрудники Росгвардии нашли его в дачном доме. С заявлением в полицию обратился сын похищенного и вскоре мужчину освободили.


Первоначально были задержаны трое похитителей, а позже еще трое были обнаружены в Химках. Выяснилось, что похищение было организовано дальним родственником бизнесмена из-за финансовых разногласий.

Читайте также:

Мужчина изнасиловал и похитил бывшую жену

В Тюменской области мужчина похитил бывшую жену и приковал её цепью в лесу
В Жуковском задержали по горячим следам похитителя собаки

#похищение
#инцидент
#мужчина
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Королёве задержали приезжего из Средней Азии с крупной партией наркотиков
04 сентября 2024, 08:59

Фото: iStock/BrianAJackson

42-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик задержали в подмосковном Королёве по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Полицейские обыскали строящейся дом на Полевой улице, где злоумышленник работал и временно проживал, и нашли 24 коричневых брикета, 11 пластиковых бутылок, семь пакетов с кристаллическим веществом, более тысячи розовых и оранжевых таблеток, 24 бутылки с остатками вещества, весы, вакууматор, скотч и изоленту. Общий вес изъятых веществ составил около 13 килограммов», — говорится в сообщении.
Эксперты проверили содержимое трёх пакетов и установили, что там находится наркотик a-pvp, производный от n-метилэфедрона, его вес составил три килограмма. Остальные вещества будут проверены в ходе расследования.

Читайте также:

В Керчи задержали трех человек по делу о краже оборудования для завода на 3 млрд рублей

Сотрудник отеля пробрался в номер к спящей девушке и потрогал ее за грудь

Арестовано имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ
#наркотики
#королёв
#мигрант
#полиция
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Керчи задержали трех человек по делу о краже оборудования для завода на 3 млрд рублей
04 сентября 2024, 06:52

Фото: istock/Sinenkiy

Правоохранительные органы задержали трех человек, подозреваемых в краже оборудования, предназначенного для цементного завода в Керчи, на сумму в три миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По словам Волк, подозреваемые похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которую арендовала коммерческая организация.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о краже. В настоящий момент трое подозреваемых находятся под стражей. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на имущество группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что арест наложен на активы ООО «ГК «Пикет».

Напомним, в Сбербанке назвали основную цель атаки мошенников. Люди, взламывающие аккаунты на портале «Госуслуги», преследуют цель оформить займы в микрофинансовых организациях (МФО) через украденные данные. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Читайте также:

Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован на два месяца по делу о взятке

В Москве на трех сотрудников подразделений миграции подозревают в мошенничестве

Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве от имени банков
#суд
#дело
#арест
#имущество
#уголовное дело
#данные
#госуслуги
#расследование
#волк
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудник отеля пробрался в номер к спящей девушке и потрогал ее за грудь
04 сентября 2024, 06:33

Фото: istock/fizkes

В Паттайе, Таиланд, произошел шокирующий инцидент: сотрудник гостиницы тайком проник в номер, где спала девушка со своим возлюбленным, и коснулся ее обнаженной груди. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Пострадавшая, 20-летняя девушка, известная в социальных сетях под ником Белль, рассказала, что вместе с бойфрендом вернулась поздно вечером 31 августа после концерта в центре города. Пара решила провести ночь в местном бунгало, арендовав номер в гостинице.

Около 4:30 утра Белль, спавшая обнаженной, внезапно проснулась от чьих-то прикосновений. Сначала она подумала, что это ее бойфренд, но, открыв глаза, была шокирована, увидев над собой сотрудника гостиницы, который трогал ее за грудь.

В панике девушка потребовала объяснений, но мужчина, казалось, не воспринял ее слова всерьез и предложил выйти обсудить ситуацию снаружи. Белль немедленно разбудила своего возлюбленного, и пара направилась в администрацию отеля, чтобы разобраться в случившемся. Девушка также зафиксировала инцидент на видео.

Несмотря на возмущение, в администрации отеля отказались признать серьезность происшествия, лишь извинившись за то, что сотрудник вошел в номер без разрешения, объяснив это тем, что якобы не смог достучаться.

История Белль вызвала широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи критиковали гостиницу за недостаточные меры безопасности и неадекватную реакцию на инцидент. Многие призвали администрацию усилить меры по защите постояльцев и обеспечить надлежащую безопасность гостей.

Читайте также:

Дело погибшего из-за батарейки ребенка на контроле прокуратуры Кубани

«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей

Пятилетний житель Подмосковья помог огнеборцам вовремя потушить пожар
#гостиницы
#мужчина
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Арестовано имущество ГК «Пикет» по делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ
04 сентября 2024, 03:17

Фото: istock/Josiah S

Суд наложил арест на имущество группы компаний «Пикет» в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для российской армии.
В судебных документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, указано, что арест наложен на активы ООО «ГК «Пикет».

Следствие установило, что компании принадлежат доли в нескольких организациях, три земельных участка, нежилое здание площадью более 1200 квадратных метров, а также денежные средства на более чем 20 банковских счетах. Установлено, что денежные средства, полученные преступным путем в результате реализации
контракта, были направлены на приобретение этих активов.

Суд считает, что арест имущества необходим для обеспечения исполнения возможного приговора и возмещения причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что в уголовном деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны России на сумму более 2 миллиардов рублей появились новые фигуранты. Кроме того, в расследование добавили эпизод о даче взяток чиновникам военного ведомства.

Читайте также:

В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты и взятки

В деле о некачественных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО появятся новые фигуранты

Медики извлекли из тела российского бойца неразорвавшийся боеприпас
#суд
#арест
#следствие
#расследование
#сво
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сбербанк назвал цель мошенников при взломе аккаунтов на «Госуслугах»
Сбербанк: мошенники хотели украсть данные и оформить микрофинансовые займы
04 сентября 2024, 00:44

Фото: istock/Galina Vetertsovskaya

Мошенники, взламывающие аккаунты на портале «Госуслуги», преследуют цель оформить займы в микрофинансовых организациях (МФО) через украденные данные. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Конечная цель мошенников при сценарии с "Госуслугами" обычно сводится к тому, чтобы оформлять займы в микрофинансовых организациях через взломанный аккаунт», — пояснил Кузнецов в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
По его словам, преступники действуют двумя группами. Первая группа взламывает личный кабинет пользователя, меняет пароль и устанавливает секретный вопрос, чтобы жертва не могла восстановить доступ. Затем они заказывают справки для НДФЛ и готовят аккаунт для второй группы, которая непосредственно занимается оформлением кредитов.

Кузнецов также отметил, что мошенники используют различные предлоги в зависимости от возраста жертвы. Например, пожилым людям могут звонить от имени медицинских учреждений или социальных служб, сообщать о перерасчете пенсии и под предлогом записи на прием просить продиктовать код из SMS для входа в аккаунт. Молодым людям могут сообщать о поступлении посылки или письма, либо звонить от имени сотовых операторов, предлагая продлить договор обслуживания.

Читайте также:

Дело погибшего из-за батарейки ребенка на контроле прокуратуры Кубани

В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар

Бензовоз, грузовик и эвакуатор столкнулись и загорелись на «Неве» под Тверью
#мошенники
#преступники
#ндфл
#кредит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дело погибшего из-за батарейки ребенка на контроле прокуратуры Кубани
03 сентября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Zerbor

Следствие по делу о смерти полугодовалого малыша в Детской краевой клинической больнице после проглоченной им батарейки находится на контроле прокуратуры Краснодарского края передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства в регионе.
«Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль проверку, организованную СК», — прокомментировали там.
Ранее в одном из Telegram-каналов сообщалось о смерти проглотившего батарейку полугодовалого ребенка. Как отметил автор поста, малыша осмотрели сочинские врачи, а затем прооперировали, вытащив посторонний предмет.

Позже провели эндоскопию, после чего ребенок попал в реанимацию, поскольку началось кровотечение. Он скончался на операционном столе через три дня.

Читайте также:

В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар

Бензовоз, грузовик и эвакуатор столкнулись и загорелись на «Неве» под Тверью

В КБР от кишечной инфекции пострадали более 200 человек
#россия
#краснодарский край
#прокуратура
#уголовное дело
#дети
#новости
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре потушили выявленный системой видеомониторинга торфяной пожар
03 сентября 2024, 20:49

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В городском округе Шатура ликвидировали торфяной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В Туголесском участковом лесничестве в 1 км от посёлка Туголесский Бор система видеомониторинга обнаружила возгорание на площади 0.5 га. На место направили более 50 человек личного состава лесопожарных формирований и свыше 20 единиц техники. Позже площадь возгорания из-за ветра увеличилась до 0,7 га. Чтобы ликвидировать огонь, потребовалось 9,5 часов», – рассказали в пресс-службе подмосковного Комлесхоза.
Там пояснили, что загорелся торфяной слой. Причиной ЧП стали действия человека.

Сотрудники лесной охраны опрашивают возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы, чтобы установить виновных.

В региональном Комлесхозе напомнили об административной и уголовной ответственность за поджог, приведший к лесному пожару. Для физических лиц это штраф в размере до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.

Читайте также:

В Ступине семь часов тушили лесной пожар

Подмосковная лесная охрана за выходные провела более 300 патрулирований

В Пушкинском округе произошёл крупный лесной пожар
#комлесхоз мо
#пожар
#лесные пожары
#природные пожары
#штрафы
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бензовоз, грузовик и эвакуатор столкнулись и загорелись на «Неве» под Тверью
03 сентября 2024, 20:39

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

ДТП с участием бензовоза, грузовика и эвакуатора произошло на 187 километре трассы «Нева» в Тверской области, передает «Автодор» в Telegram-канале. Как уточнили в МЧС, транспортные средства загорелись, движение в сторону Питера перекрыто. Для объезда организовали съезд на 147-й километр трассы М-10.
Погиб водитель бензовоза, другие участники аварии не пострадали, огонь потушен.

В соцсетях можно увидеть кадры с места ДТП, где видно, что пламя охватило несколько машин, а над дорогой клубы густого черного дыма.

До этого произошло ДТП в Новой Москве с участием автобуса и грузовика. Два человека пострадали, один погиб.

Читайте также:

Замкомандующего ЛенВО Муминджанов арестован на два месяца по делу о взятке

Пятилетний житель Подмосковья помог огнеборцам вовремя потушить пожар

«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей
#мир
#россия
#тверская область
#дтп
#смерть
#автодор
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф