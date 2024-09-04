Над Тулой прогремели взрывы, подробности

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Минувшим утром в небе над Тулой раздался взрыв. Об этом пишет телеграм-канал Shot.
По словам очевидцев, звуки раздались около 5:40 по московскому времени, что привело к срабатыванию сигнализаций у припаркованных автомобилей.
Позже стало известно, что причиной громких звуков над Тулой мог стать переход самолета на сверхзвуковую скорость.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском дроне над территорией Курской области. В ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, жертв и разрушений нет.
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Позже стало известно, что причиной громких звуков над Тулой мог стать переход самолета на сверхзвуковую скорость.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитом украинском дроне над территорией Курской области. В ведомстве отметили, что была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, жертв и разрушений нет.
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Анастасия Хохлова