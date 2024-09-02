На предприятии в Киеве после взрывов вспыхнул пожар

Фото: istockphoto/Ole Schwander
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в понедельник после взрывов на предприятии в городе произошел пожар. Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует РИА Новости.
«В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий», — сообщил он.
О каком именно объекте идет речь не уточняется.
Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало, что в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Позднее стало известно о повторных взрывах в украинской столице.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России
В Одессе сотрудники военкомата и полицейские подрались с призывниками
Стало известно, что мобилизованные ВСУ бегут с передовой при первом взрыве
Дарья Осипова