Беспилотники ВСУ пытались атаковать Мурманск при поддержке НАТО

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Государства НАТО, а именно Финляндия и Швеция, могли участвовать в атаке украинских дронов на Мурманскую область, информирует Telegram-канал Mash со ссылкой на карты полетов.
Как отмечают обозреватели, перед нападением на российской границе была видна активность двух шведских разведывательных самолетов. Причем один из них регулярно «светится» в районе Калининградской области, а второй летом прошлого года разведывал местность в Финляндской республике у границ РФ.
По предварительным данным, после разведки с финской авиагавани Ivalo запустили два крылатых беспилотника типа А-22 «Летучая лисица».
Предположительно, Украина хотела атаковать аэродром Оленья. Согласно открытым источникам, там базируются дальние бомбардировщики РФ Ту-22М3.
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По предварительным данным, после разведки с финской авиагавани Ivalo запустили два крылатых беспилотника типа А-22 «Летучая лисица».
Предположительно, Украина хотела атаковать аэродром Оленья. Согласно открытым источникам, там базируются дальние бомбардировщики РФ Ту-22М3.
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Никита Кротов