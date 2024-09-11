Политолог Караганов: На удары по территории РФ мы можем ответить ядерным оружием

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На удары по российской территории наша страна имеет право ответить с применением ядерного оружия. Такое мнение высказал почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, политолог Сергей Караганов
В интервью изданию «Коммерсант» специалист отметил, что данное право должно относиться к любой попытке захвата территории страны. По его мнению, ядерная доктрина России «чудовищно устарела» и основывается на принципах и химерах прошлого века, причём часто «даже не наших». В нынешнем виде эта доктрина по сути исключает самый могучий инструмент российской военной и внешней политики из арсенала.
Эксперт убеждён, что в современную российскую доктрину следует ввести понятие «ядерная эскалация». Это должно включать в себя ряд предварительных шагов, которые убедили бы условного либо реального противника в том, что Россия готова применить ядерное оружие. Главная цель ядерной доктрины должна состоять в том, чтобы все нынешние и и будущие противники нашей страны не сомневались в том, что Россия способна применить ядерное оружие. Это обязанность государства перед страной и гражданами, заключил Караганов.
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