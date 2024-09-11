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Глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что его правительство выделает на венную помощь Украине более 600 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Лэмми сообщил во время визита на Украину 11 сентября.
«Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о пакете поддержки поддержки Украины на сумму более чем 600 миллионов фунтов», – сообщает телеканал Sky News.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Запад выделяет финансирование Украине, чтобы заполнить «пробелы» в рядах армии ВСУ, которой не хватает собственных солдат.
О расходах на украинскую армию регулярно отчитываются страны ЕС и НАТО, которые тратят сотни миллиардов евро не только на вооружение ВСУ, а также обучают украинских солдат, закупают амуницию и переводят средства на содержание военных.
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Лия Мурадьян