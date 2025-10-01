Беспилотники засекли в районе баз НАТО, медцентров и стратегических объектов
В небе над северной частью Германии были замечены неопознанные беспилотники. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным источника, дроны появились в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Они были зафиксированы над несколькими важными объектами, включая военно-морскую верфь компании Thyssenkrupp, где ведётся строительство подводных лодок для Германии и НАТО.
Кроме того, БПЛА наблюдали над университетской клиникой, зданием земельного парламента, электростанцией и нефтеперерабатывающим заводом в городе Хайде.
Ранее министр внутренних дел Германии Александр Добриндт предупреждал об увеличении угрозы в сфере национальной безопасности. Он сообщил о планах по созданию специального центра по борьбе с беспилотниками.
