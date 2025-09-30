Достижения.рф

В Польше задержали ещё одного фигуранта дела о подрывах «Северных потоков»

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

В Польше задержали ещё одного фигуранта дела о подрывах «Северных потоков». Об этом сообщает RMF24.



Речь идёт о гражданине Украины Владимире Журавлёве. Его передали в Окружную прокуратуру. В ближайшее время ожидается его экстрадиция в Германию.

Немецкие власти отмечают, что, будучи инструктором по дайвингу, Журавлёв в сентябре 2022 года вместе с другими организаторами и исполнителями диверсии отплыл на яхте в Балтийское море, после чего погрузился под воду и заложил взрывное устройство на газопроводе.

Всего в причатности к взрыву подозреваются семь человек. В прошлом году Берлин выдал ордер на арест Журавлёва.

Анастасия Чинкова

