В Польше задержали ещё одного фигуранта дела о подрывах «Северных потоков». Об этом сообщает RMF24.
Речь идёт о гражданине Украины Владимире Журавлёве. Его передали в Окружную прокуратуру. В ближайшее время ожидается его экстрадиция в Германию.
Немецкие власти отмечают, что, будучи инструктором по дайвингу, Журавлёв в сентябре 2022 года вместе с другими организаторами и исполнителями диверсии отплыл на яхте в Балтийское море, после чего погрузился под воду и заложил взрывное устройство на газопроводе.
Всего в причатности к взрыву подозреваются семь человек. В прошлом году Берлин выдал ордер на арест Журавлёва.
