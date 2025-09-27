Достижения.рф

Беспилотники засекли возле военной базы в Норвегии

БПЛА заметили рядом с авиабазой Эрланд — их движение отслеживали военные
Фото: Istock / Nurten Tellioglu

Возле норвежской военной авиабазы Эрланд были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает телеканал NRK.



По данным полиции, дроны наблюдали как представители вооружённых сил, так и правоохранители. Слежка за их перемещениями продолжалась около двух с половиной часов.

Как пояснил глава полицейского штаба Мэттис Хамборг, источники света и силуэты, похожие на БПЛА, были замечены с обеих сторон от взлётно-посадочной полосы — как с юга, так и с севера.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0