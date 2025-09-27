Беспилотники засекли возле военной базы в Норвегии

27 сентября 2025, 21:46

БПЛА заметили рядом с авиабазой Эрланд — их движение отслеживали военные

Фото: Istock / Nurten Tellioglu

Возле норвежской военной авиабазы Эрланд были зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщает телеканал NRK.