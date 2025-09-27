ВСУ ударили по Белгороду ракетами
В Белгороде после обстрела повреждены здания и автомобили
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о новом ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
По предварительной информации, удар пришёлся по полосе земли, предназначенной для проезда.
«В результате прилёта в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены десять автомобилей», — написал Гладков.Глава региона уточнил, что информация о возможных пострадавших отсутствует. Специальные службы работают на месте происшествия, они оценивают масштабы разрушений.
Ранее сообщалось, что нефтеперекачивающая станция в Чувашии прекратила работу после удара дрона.