ВСУ ударили по Белгороду ракетами

27 сентября 2025, 20:59

В Белгороде после обстрела повреждены здания и автомобили

Фото: Istock/Harry Wedzinga

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале сообщил о новом ракетном обстреле Белгорода со стороны ВСУ.





По предварительной информации, удар пришёлся по полосе земли, предназначенной для проезда.

«В результате прилёта в дорожное полотно повреждено остекление в коммерческом объекте. В многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены десять автомобилей», — написал Гладков.