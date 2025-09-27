Лавров сообщил о возможном обсуждении новых ударов по Ирану
Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, что по сведениям некоторых «знающих людей» сохраняется угроза новых ударов по Ирану.
Он отметил, что информация о возможных ударах обсуждается на практике и является показательным элементом общей синхронизации — как военной угрозы, так и экономического давления на Тегеран.
Напомним, Израиль начал операцию «Народ как лев» в ночь на 13 июня, атаковав атомные и военные объекты Ирана. Удары были мотивированы опасениями, что Иран близок к созданию ядерного оружия. В ответ Иран выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.
