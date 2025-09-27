Лавров сообщил о возможном обсуждении новых ударов по Ирану

27 сентября 2025, 21:08

Лавров: источники сообщают о планах ударов по Ирану

Сергей Лавров (Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, что по сведениям некоторых «знающих людей» сохраняется угроза новых ударов по Ирану.