Лавров сравнил политику Германии с целями Гитлера

27 сентября 2025, 21:37

Лавров назвал действия Германии выходящими за рамки наращивания обороны

Сергей Лавров (Фото: www.kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил глубокую озабоченность в связи с милитаризацией Германии. Он высказал эту позицию на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит РЕН ТВ.





Лавров заявил, что процессы в ФРГ выходят за рамки укрепления обороны.

«Причём там не только идёт процесс милитаризации, там явные признаки реноцификации наблюдаются. И зачем это делается? Наверное, с той же целью, которая была у Гитлера. Подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение... уже Российской Федерации», — высказался политик.