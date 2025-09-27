Лавров сравнил политику Германии с целями Гитлера
Лавров назвал действия Германии выходящими за рамки наращивания обороны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил глубокую озабоченность в связи с милитаризацией Германии. Он высказал эту позицию на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Его слова приводит РЕН ТВ.
Лавров заявил, что процессы в ФРГ выходят за рамки укрепления обороны.
«Причём там не только идёт процесс милитаризации, там явные признаки реноцификации наблюдаются. И зачем это делается? Наверное, с той же целью, которая была у Гитлера. Подмять под себя всю Европу и попытаться нанести стратегическое поражение... уже Российской Федерации», — высказался политик.Глава МИД РФ обратил внимание на риторику в Германии. Он процитировал заявление канцлера Олафа Шольца, который, по словам министра, намерен сделать Германию «главной военной машиной Европы». Лавров отметил, что такая милитаристская риторика нарастает.
