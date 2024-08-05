Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе

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Беспорядки, вспыхнувшие в Бангладеш, могут затронуть интересы России в регионе, а также привести к усилению конкуренции между Россией, Китаем и западными странами. Об этом эксперты рассказали в беседе с РИА Новости.
Напомним, что в понедельник, 5 августа, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и её сестра покинули официальную резиденцию в столице Дакке и переместились в более безопасное место на фоне беспорядков. Затем стало известно, что Хасина ушла в отставку и улетела в город Агартала в Индии. Теперь она просит убежище в Великобритании. Вместе с тем, тысячи протестующих собрались у её дворца и устроили штурм.
Эти беспорядки крайне интересны Западу, поскольку Националистическая партия Бангладеш заинтересована в западном векторе развития страны. Также нестабильность в регионе может повлиять на политические интересы России. Имеется и угроза со стороны Индии. Если страна вмешается в ситуацию, то это будет представлять опасность для северо-восточных регионов страны, заявил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
Беспорядки в Бангладеш могут негативно отразиться на совместных проектах с Россией в сфере атомной энергетики, подчеркнул доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский.
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Эти беспорядки крайне интересны Западу, поскольку Националистическая партия Бангладеш заинтересована в западном векторе развития страны. Также нестабильность в регионе может повлиять на политические интересы России. Имеется и угроза со стороны Индии. Если страна вмешается в ситуацию, то это будет представлять опасность для северо-восточных регионов страны, заявил ведущий научный сотрудник центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
Беспорядки в Бангладеш могут негативно отразиться на совместных проектах с Россией в сфере атомной энергетики, подчеркнул доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский.
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Анастасия Чинкова