Hindu: экс-премьер Бангладеш Хасина попросила убежище в Британии

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан осуждены в России за шпионаж. Им назначили по 16 лет лишения свободы, однако 1 августа американцы вернулись в США в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.