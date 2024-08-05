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Hindu: экс-премьер Бангладеш Хасина попросила убежище в Британии

05 августа 2024, 16:53
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Ушедшая в отставку на фоне протестов в стране премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании. Об этом сообщает местное издание Hindu, ссылаясь на собственные источники.
«Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра, у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее», — говорится в статье.

5 августа стало известно, что Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. По данным агентства Reuters, политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.



Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек.

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#гражданство
#человек
#счёт
Интерес к ЧВК «Вагнер» и предательство США: что шпионы Уилан и Гершкович искали в РФ, подробности
05 августа 2024, 16:10

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший американский морпех Пол Уилан осуждены в России за шпионаж. Им назначили по 16 лет лишения свободы, однако 1 августа американцы вернулись в США в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и странами Запада.
Что пытались выяснить Гершкович и Уилан в России, рассказывает редакция «Радио 1».

Кто такой Гершкович и что он делал в России

Эван Гершкович — американец с русскими корнями. Мужчина рассказывал, что его семья уехала из СССР в 1979 году, а он появился на свет в 1991 году. Семья Гершковича жила в Нью-Джерси, и на русском языке мальчик общался только с родственниками.

В Россию Гершкович приехал в 2017 году и стал корреспондентом The Moscow Times. Позже он работал в WSJ.

30 марта 2023 года американский журналист был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже в интересах американского правительства. Тогда в спецслужбе уточнили, что Гершковича задержали во время получения неких сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Что пытался выяснить Гершкович и зачем интересовался ЧВК «Вагнер»

До ареста Гершкович отправился в Екатеринбург. По словам уральского пиарщика Ярослава Ширшикова, который сопровождал американского журналиста, Гершкович проявлял очень активный интерес к деятельности ЧВК «Вагнер» и общественному отношению к ней.
Тот факт, что Гершкович готовил материал о «вагнеровцах», подтверждали и российские его коллеги, отмечая, что он сильно рисковал, однако риски осознавал в полном объеме.

После задержания Гершковича основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заверил, что ему о нем вообще ничего не известно.
«Я не в курсе задержания Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Если хотите, могу проверить пыточный подвал в своем доме — нет ли его там. Среди американских журналистов, которых я там десятками содержу, на первый взгляд я его не видел. Могу, если хотите, на своем придомовом участке посмотреть также свежие могилы иностранных журналистов. Но если не ошибаюсь, мы его тоже туда не захоранивали», — иронично прокомментировал Пригожин арест Гершковича.


Гершкович – первый журналист в России, подозреваемый в шпионаже

Эван Гершкович оказался первым иностранным журналистом, которого в России обвинили в шпионаже. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат-правозащитник Евгений Смирнов.

В редакции WSJ тогда сильно беспокоились за безопасность Гершковича. Издание опровергало вину своего журналиста и требовало немедленно его освободить. В итоге в 2023 году Гершковича приговорили в России к 16 годам колонии за шпионаж. Свою вину не признал. Однако 1 августа текущего года американский журналист вернулся на родину в рамках крупного обмена заключенными между Россией и Западом. Вместе с ним освободили и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана.

Что сделал Пол Уилан

Уилана задержали в Москве в сентябре 2018 года в гостинице «Метрополь» во время получения от некоего мужчины флеш-карты, на которой была секретная информация о сотрудниках ФСБ. В 2020 году Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу спецслужб США и приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Американский морпех вину свою не признал и назвал приговор политическим.

По утверждениям адвоката Уилана, мужчина должен был получить личные данные о его прошлых поездках в Россию, однако посмотреть, что именно находится на флешке он не успел. Тогда Дэвид Уилан, брат Пола, сообщал, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Суд не поверил и отправил американца отбывать наказание в одну из мордовских колоний.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Жалобы Уилана из колонии и обвинения США в предательстве

Отбывая свое наказание в колонии, Уилан жаловался, что ему не предоставляют медицинскую помощь, так как там нет англоговорящих врачей. Он также сетовал, что ему не сделали повторную прививку от COVID-19, заблокировали телефонную карту, и вообще, по словам американского шпиона, относились к нему плохо.

Находясь в колонии, Уилан рассказал в интервью BBC, что чувствует себя преданным США.

«Серьезное предательство. Это крайне неприятно», — сказал тогда Уилан в телефонном разговоре с журналистом.
Он отчаянно отмечал, что между США и РФ проходят обмены заключенными, в которые его не включают. При этом президент России во время «Итогов года» ясно дал понять, что готов на обмены заключенными с Вашингтоном, однако для этого американские предложения должны заинтересовать Москву.

Издание Wall Street Journal писало, что Россия хотела обменять Уилана на бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за ликвидацию гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, причастного к терактам в Москве. Американские власти долго уговаривали Германию отдать Красикова России, что и произошло 1 августа 2024 года. В итоге Уилан благополучно вернулся в США.

Появились доказательства того, что Уилан действительно шпион

6 августа 2024 года RT обнародовал кадры, на которых четко видно, как Уилан получает флешку с секретными данными о сотрудниках ФСБ от его российского источника, после чего его задерживают.


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В России озвучили условия участия в саммите по Украине
Депутат Чепа: РФ примет участие в саммите по Украине при конкретной повестке
05 августа 2024, 16:04

Фото: iStock/Diy13

Россия примет участие в саммите по Украине только в том случае, если будет чётко озвучена повестка конференции. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона не располагает данными о готовящемся мероприятии, которые бы её устраивали.

По словам Чепы, может повториться судьба первого неудачного саммита, на котором не удалось решить ни один из вопросов повестки. Сейчас может быть такая же ситуация, поскольку отсутствует чёткая повестка мероприятия и его нормальная организация.

Также депутат указал на то, что на данный момент подготовка к конференции носит исключительно декларативный характер, что вновь говорит о неготовности Киева к реальному урегулированию конфликта.

На таких условиях заключить договор не получится, но в адрес России не поступает ни одного адекватного предложения, зато видны поставки истребителей F-16 и продолжающиеся обстрелы российских городов.

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#россия
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#переговоры
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#конфликт
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Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины, заявил экс-представитель НАТО
Экс-представитель НАТО Лоу: Запад боится рисков эскалации из-за Украины
05 августа 2024, 15:30

Фото: iStock/Photoboyko

Большинство западных стран обеспокоены рисками эскалации конфликта из-за Украины. Об этом заявил экс-представитель НАТО в Москве Джон Лоу в интервью изданию Newsweek.
По его словам, Запад боится этого больше, чем долгосрочных последствий поражения Украины.

Лоу выразил мнение о том, что страны Запада ещё могут поддерживать Киев, однако они не имеют чёткой стратегии о завершению конфликта. Более того, в 2022 году Запад не смог предоставить Киеву необходимое вооружение.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны боятся сбивать российские ракеты над украинской территорией из-за страха перед ответом Москвы.

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#украина
#сша
#евросоюз
#опасность
#конфликт
#политика
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Посол России в США раскрыл детали дальнейшего обмена заключенными
Посол Антонов: точка в обмене заключенными между Россией и США не поставлена
05 августа 2024, 15:15

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что точка в работе по обмену Россией и США заключенными не поставлена. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, маловероятно, что сделки такого рода за оставшиеся полгода пребывания у власти нынешнего президента США Джо Байдена состоятся.

«Работа по вызволению россиян из американских тюрем продолжается. Могу вам однозначно сказать, что с учетом указаний и стремлений, намерений нашего президента говорить об обратном просто не получается», — отметил он.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сказала, что в рамках обмена заключенными между Россией и Западом на родину вернулись люди, для которых словосочетание «верность присяге» не является пустым звуком.

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#бизнесмен
#сделки
#люди
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Главком армии Бангладеш: после отставки Хасины создадут временное правительство
05 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/Meinzahn

Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил, что после отставки премьер-министра Шейх Хасины в стране сформируют временное правительство. Его заявление приводит издание Dhaka Tribune.
«После плодотворного обсуждения со всеми политическими партиями мы решили сформировать временное правительство», — пояснил главком.
Вакер-Уз-Заман добавил, что в планах также намечена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Уточнялось, что политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июле в качестве протеста против системы квот на государственные должности. Столкновения демонстрантов и полиции привели к большому количеству жертв, погибшими считаются не менее 300 человек.

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#правительство
#совещание
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#встреча
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В Германии нашли способ сэкономить бюджетные средства за счёт Украины
Депутат Вагенкнехт предложила сэкономить бюджетные деньги ФРГ за счёт Украины
05 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/photosvit

Германия смогла бы сэкономить значительное количество бюджетных средств за счёт Украины. Об этом заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт, слова которой приводит издание N-tv.
По её словам, страна могла бы сэкономить от 30 до 50 миллиардов евро в предстоящем году за счёт изменения курса в отношении Украины, а также за нововведений в иммиграционной и энергетической политике. В частности, речь идёт об организации переговоров между Россией и Украиной, заметном сокращении числа лиц, ищущих убежища в Германии, и отмене закона об отоплении.

Ранее в июле агентство Reuters писало, что в бюджете Германии на следующий год выделят вдвое меньше средств на оказание поддержки Украины, чем это было в текущем году.

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#германия
#украина
#бюджет
#экономика
#изменения
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Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран
Шойгу в Тегеране обсудит вопросы глобальной и региональной безопасности
05 августа 2024, 14:29

Фото: сайт Минобороны РФ

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран с плановой рабочей поездкой. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что Шойгу примет новый президент Масуд Пезешкиан. Помимо этого, секретарь Совета безопасности РФ проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом и начальником Генштаба Мохаммадом Багери.

Стороны планируют обсудить множество вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Среди них — вопросы безопасности, экономические проекты, а также проблемы глобальной и региональной безопасности.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиан в ходе телефонных переговоров пригласил секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу посетить Тегеран. В свою очередь, Шойгу указал на продолжение сотрудничества на высоком уровне между Тегераном и Москвой.

Высокий государственный пост: Песков высказался о новой должности Шойгу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Премьер Бангладеш Хасина ушла в отставку на фоне протестов и сбежала в Индию
05 августа 2024, 14:16

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Об этом сообщил телеканал News18 в своих соцсетях. По данным агентства Reuters, политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.
Ранее издание Prothom Alo Daily сообщило, что Хасина вместе со своей сестрой погрузили вещи в военный вертолет и вылетела в Индию. Премьер решила бежать из Дакки, когда протестующие взяли штурмом ее дворец Ганабхабан и дом министра МВД.

Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек.

Посольство России на фоне происходящего в Бангладеш призвало граждан РФ, находящихся в стране, соблюдать комендантский час и не выходить на улицы.

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#мвд
#вещи
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#совещание
#вертолёт
#человек
#посольство
#рф
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Венгрию хотят исключить из Шенгена из-за виз для россиян
Politico: ЕП пригрозил Венгрии исключением из Шенгена из-за виз для граждан РФ
05 августа 2024, 14:15

Фото: iStock/xbrchx

Депутаты Европарламента выступили с требованием к Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за нежелания властей ужесточить визовый режим для граждан России. Об этом сообщает издание Politico.
Отмечается, что в случае, если власти Венгрии не изменят свою политику в отношении россиян, Еврокомиссия и все представители стран Евросоюза должны поставить под сомнение присутствие этой страны в Шенгенской зоне. В том числе могут быть введены новые меры контроля на всех границах государства.

По данным издания, письмо депутатов собрало порядка 70 подписей. В их числе также подписи бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Имена всех подписавшихся не приводятся.

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