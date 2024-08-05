Hindu: экс-премьер Бангладеш Хасина попросила убежище в Британии

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Ушедшая в отставку на фоне протестов в стране премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина попросила убежища в Великобритании. Об этом сообщает местное издание Hindu, ссылаясь на собственные источники.
«Хасина попросила убежища от Великобритании. Ее сестра, у которой уже есть гражданство Великобритании, сопровождает ее», — говорится в статье.
5 августа стало известно, что Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. По данным агентства Reuters, политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии.
Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек.
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Элина Позднякова