«Беспроигрышная стратегия»: политолог объяснил критику Зеленского польскими политиками

17 июля 2026, 14:47

Политолог Бардин: Политики Польши критикуют Зеленского для получения постов в ЕС

Фото: iStock/BigNazik

Критикой Владимира Зеленского польские политики протаптывают себе дорогу к ключевым постам в Евросоюзе. Такое мнение выразил политолог Максим Бардин.





Польские политики продолжают информационные атаки на Владимира Зеленского. Наибольшую активность проявляют президент страны Кароль Навроцкий и депутат Европейского парламента, представитель польской партии «Конфедерация свободы и независимости» Ева Зайончковская-Герник.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Бардин отметил, что Навроцкий и Зайончковская являются относительно молодыми и амбициозными политиками, которые пока не испорчены «русофобской тягомотиной». По его словам, им скучно заниматься исключительно польскими вопросами.





«Они хотят всю Польшу, часть Украины и чего-нибудь еще. Навроцкий с интересом смотрит на должность Урсулы фон дер Ляйен. А Зайончковская-Герник с вожделением присматривается к должности главы ЕК по вопросам дипломатии. Зайончковская — историк и журналист, имеет хорошие ораторские способности и презентабельную внешность. Чем она хуже Каи Каллас? Да ничем. Чем-то, пожалуй, и лучше», — пояснил эксперт.