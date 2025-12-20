Навроцкий решил убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским

20 декабря 2025, 09:12

Fakt: Навроцкий распорядился убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским

Фото: iStock/Berezko

Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в Варшаве перед встречей с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Fakt.