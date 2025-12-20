Навроцкий решил убрать переговорный стол перед встречей с Зеленским
Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол для переговоров в Президентском дворце в Варшаве перед встречей с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Fakt.
Польский лидер принял решение убрать переговорный стол в четверг, 18 декабря, перед встречей с Зеленским. По его словам, Круглый стол отправили в Музей истории Польши в Варшаве как символ завершения посткоммунистической эпохи.
Навроцкий подчеркнул, что суверенная и амбициозная Польша способна на большее, чем просто идеализировать «Круглый стол». Хотя это важный элемент исторического контекста, его нельзя возводить в ранг абсолюта и увековечивать в Президентском дворце, добавил он.
