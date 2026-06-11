В РФ оценили конфликт Польши и Украины

11 июня 2026, 14:22

Публицист Роджерс: в Польше растут антиукраинские настроения

Фото: iStock/Ruma Aktar

В Польше увеличиваются антиукраинские настроения, однако Брюссель может их купировать. Такое мнение выразил публицист Александр Роджерс.





Поводом для спора стали намерения украинских властей присвоить одному из воинских подразделений ВСУ звание «имени героев УПА*», а также предложение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского высшей государственной награды, пишут argumenti.ru.





«В ряде польских городов начали убирать с улиц украинские флаги. Дополнительное внимание привлекла работа польской прокуратуры по делам, связанным с разжиганием межнациональной ненависти», — говорится в материале издания.

«Кроме заявлений политиков, в ход уже пошли новые моменты. Собираются ограничивать доступ Украины к Евросоюзу, выступают против доступа украинской сельскохозяйственной продукции на европейский рынок», — уточнил эксперт.