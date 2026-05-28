Великобритания и Польша назвали Россию «самой серьезной угрозой»
Премьер‑министр Великобритании Кир Стармер и глава правительства Польши Дональд Туск подписали соглашение по безопасности. В документе Россию описывают как «наиболее серьезную угрозу», пишет РИА Новости.
В тексте говорится о твердом намерении противодействовать Москве на внешнеполитической арене. При этом страны намерены объединить усилия в нескольких ключевых направлениях. Речь идет о разработке новой системы ПВО, расширении использования беспилотных летательных аппаратов на восточном фланге НАТО и улучшении взаимодействия между вооруженными силами обоих государств.
Кроме того, Великобритания и Польша нацелены на активное противодействие так называемым «злонамеренным» ходам со стороны России. Согласно документу, Лондон и Варшава планируют оказывать давление на тех, кто способствует подобной деятельности, и собираются углублять сотрудничество в сфере укрепления санкционного давления на РФ.
