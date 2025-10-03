Бессент накричал на премьера Украины Свириденко во время переговоров
Министр финансов США Скотт Бессент устроил скандал во время обсуждения сделки по недрам в конце февраля, накричав на тогдашнего министра экономики Украины Юлию Свириденко. Об этом сообщает New York Times
По информации издания, в ходе видеозвонка Бессент заявил Свириденко, что у неё есть всего шесть минут, чтобы принять сделку, иначе переговоры будут прекращены. Об этом рассказали один бывший и один действующий украинский чиновник.
В ответ на эти заявления сама Свириденко в интервью газете опровергла подобные обвинения, назвав сообщения источников недостоверными.
