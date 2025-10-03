Бессент накричал на премьера Украины Свириденко во время переговоров

03 октября 2025, 18:08

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Министр финансов США Скотт Бессент устроил скандал во время обсуждения сделки по недрам в конце февраля, накричав на тогдашнего министра экономики Украины Юлию Свириденко. Об этом сообщает New York Times