В США допустили причастность Украины к теракту в «Крокусе»

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Версия о причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» становится все более вероятной, заявил американский бизнесмен Дэвид Сакс в социальной сети X.
Бизнесмен считает, что если Киев действительно причастен к трагедии, то Соединенным Штатам следует разорвать с ним связи, чтобы не стать соучастником.
Ранее Вашингтон возложил ответственность за организацию теракта в Красногорске на «Исламское государство»*.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Ранее Вашингтон возложил ответственность за организацию теракта в Красногорске на «Исламское государство»*.
По информации Следственного комитета, в настоящий момент известно о 133 погибших в результате теракта. Данные постоянно обновляются, из-под завалов концертного зала продолжают извлекать тела погибших.
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«Героем себя не считаю»: Спасший десятки людей в «Крокусе» школьник – о произошедшем
*организация признана террористической и запрещена на территории России
Александр Климов