«Без хотелок»: Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Фото: сайт Кремля
Россия готова к переговорам по Украине, но на условии тех реалий, которые сформированы в настоящий момент. Об этом заявил президент Владимир Путин заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.
Как утверждает Путин, Москва готова к серьезному диалогу и хочет разрешать все конфликты, в особенности украинский, мирным путем. Он уточнил, что Россия готова начать переговорный процесс, если он будет основан на тех реалиях, которые сложились в нынешнее время. Путин подчеркнул, что переговоры не должны быть основаны на «каких-то хотелках после применения психотропных средств».
Последний раз переговоры с участием России и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Через время украинский глава Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом РФ.
В декабре 2023 года глава государства заявил, что российская сторона будет договариваться по Украине, следуя из своих интересов.
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Последний раз переговоры с участием России и Украины проходили во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. Через время украинский глава Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает проведение переговоров с президентом РФ.
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Алина Юрчак