Сенатор Джабаров заявил о нехватке авторитета у Макрона

Фото: сайт Кремля
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что, несмотря на желание французского президента Эммануэля Макрона играть ключевую роль в международной политике, у него это не выходит из-за нехватки авторитета.
«Макрон мечется и никак не может определить своего места, он пытается играть роль смотрящего за Европой от США, но у него это не выходит, авторитета не хватает», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Джабаров.
Кроме того, по его мнению, Макрону не хватает политического опыта и соответствующих знаний, из-за чего, в том числе, его авторитет далее будет только падать.
Читайте также:
Политолог Гасанов: «Макрон пытается казаться значительнее, чем он есть»
Макрон: У поддержки Францией Украины «нет никаких лимитов»
Telegraph: Макрон застал Запад врасплох словами об отправке войск на Украину
Мелисса Тимофеева