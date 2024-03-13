На Западе рассказали про выгодный Путину просчет союзников Украины

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Раскол в коалиции европейских государств-союзников Украины, возникший из-за утечки данных немецких военных и высказываний французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в зону конфликта, играет на руку президенту России Владимиру Путину, сообщает Washington Post.
«Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров», – отмечается в статье
Авторы отмечают, что лидеры США и Европы в настоящее время только критикуют друг другу, упуская из виду глубокие стратегические проблемы – хрупкость вооруженных сил ЕС и стагнацию военного производства.
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Александр Климов