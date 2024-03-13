Путин прокомментировал состояние ядерной триады России

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Эксперты подтвердили, что российская ядерная триада является более современной, чем ядерные триады других стран, рассказал президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1» и РИА Новости.
«Наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад – только вот у нас да у американцев на самом деле», – уточнил Путин.
По словам Путина, российское ядерное оружие более современное, а по количеству авианосцев и канонерских лодок Россия и США практически равны. Президент России подчеркнул, что все эксперты »знают» об этом.
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Александр Климов