Путин прокомментировал состояние ядерной триады России

Президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить Украине помощь в размере до 126 миллионов долларов, сообщается в меморандуме, опубликованном на сайте Белого дома.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия... определить важность для интересов безопасности США выделения до 126 миллионов долларов помощи Украине», – заявил глава Белого дома.

Ранее стало известно, что США передадут Украине пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов. В него также входят дополнительные артиллерийские снаряды 155-миллиметровых гаубиц и управляемые реактивные системы залпового огня. По словам помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана новая помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) рассчитана всего на две-три недели.Последний раз США направляли Украине военную помощь в конце декабря 2023 года на сумму 250 миллионов долларов.