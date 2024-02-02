«Долбодятлы»: Спикер ВВС Украины Игнат ответил критикующим отказ Киева от F-18 Hornet

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат нецензурно выразился в адрес пользователей Facebook*, которые были недовольны отказом Киева от австралийских F-18 Hornet. Его слова приводит местное издание «Страна.ua».
«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно. Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — разозлился Игнат.
Он также выразил недоумение, откуда появляются «долбодятлы», которые задают такие вопросы, обматерив одного из пользователей соцсети, за то, что он говорит глупости.
Напомним, украинская армия отказалась от получения списанных австралийских истребителей F/A-18, назвав их летающим хламом. Этот прецедент фактически остановил сделку по передаче военной техники, которая должна была состояться между Киевом и Канберрой.
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Элина Позднякова