«Без РФ ситуацию не разрешить»: политолог оценил телефонный разговор Путина с Трампом

10 марта 2026, 14:11

Политолог Светов: США убеждаются, что с РФ надо считаться

Фото: iStock/ronniechua

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным мог озвучить какие-то просьбы по вопросам Ближнего Востока. Так считает политолог, журналист и писатель Юрий Светов.





Напомним, 9 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили конфликт на Ближнем Востоке и переговоры по Украине. Инициатором беседы стала американская сторона.





«Американцы начали войну в Иране, никого не предупреждая, даже своих союзников по НАТО. С Израилем договорились — и пошли воевать. А дела-то идут по-разному. Видимо, не так успешно, как хотелось. И вдруг возникает положение, что без России ситуацию не разрешить», — пояснил Светов в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».