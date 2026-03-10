«Без РФ ситуацию не разрешить»: политолог оценил телефонный разговор Путина с Трампом
Политолог Светов: США убеждаются, что с РФ надо считаться
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным мог озвучить какие-то просьбы по вопросам Ближнего Востока. Так считает политолог, журналист и писатель Юрий Светов.
Напомним, 9 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили конфликт на Ближнем Востоке и переговоры по Украине. Инициатором беседы стала американская сторона.
«Американцы начали войну в Иране, никого не предупреждая, даже своих союзников по НАТО. С Израилем договорились — и пошли воевать. А дела-то идут по-разному. Видимо, не так успешно, как хотелось. И вдруг возникает положение, что без России ситуацию не разрешить», — пояснил Светов в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Он не исключил, что в ходе телефонного разговора Трамп озвучил какие-то просьбы по Ближнему Востоку, поскольку Путин в данном случае мог бы стать посредником в урегулировании конфликта.
По словам Светова, в ситуации с Ближним Востоком есть много нюансов, поэтому американцы решили, что телефонный разговор с Путиным может принести некоторую выгоду. С Россией надо считаться, и США раз за разом в этом убеждаются, заключил политолог.