КСИР назвал условия прохода судов через Ормузский пролив
Любая страна сможет получить право на проход судов через Ормузский пролив, если выгонит американских послов с территории своих государств. Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Ормузский пролив является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Через него проходит около 20% мировых объемов энергоресурсов, поэтому остановка судоходства здесь сильно бьет по экономике ряда государств.
«Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», — цитирует заявление КСИР иранская гостелерадиокомпания.28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к масштабным разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.