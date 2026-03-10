КСИР назвал условия прохода судов через Ормузский пролив

10 марта 2026, 03:49

Фото: iStock/SHansche

Любая страна сможет получить право на проход судов через Ормузский пролив, если выгонит американских послов с территории своих государств. Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).





Ормузский пролив является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива. Через него проходит около 20% мировых объемов энергоресурсов, поэтому остановка судоходства здесь сильно бьет по экономике ряда государств.



«Любая арабская или европейская страна, которая вышлет израильских и американских послов со своей территории, с завтрашнего дня получит полную свободу и право проходить через Ормузский пролив», — цитирует заявление КСИР иранская гостелерадиокомпания.