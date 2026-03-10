Такер Карлсон заявил, что США такая страна, за которую не стоит воевать
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что возможный удар США по школе для девочек в Минаб должен быть тщательно расследован. Об этом он сказал в видео, выложенном на его официальном сайте.
По его словам, если подтвердится, что удар по учебному заведению действительно нанесли американские военные, то такая страна «не стоит того, чтобы за неё воевать». Карлсон отметил, что американцы должны убедиться, что произошедшее было трагической ошибкой. Он подчеркнул, что установление истины важно «для сохранения чести страны».
Журналист также обратил внимание на обстоятельства атаки. По его словам, по объекту могли нанести два удара с интервалом около 40 минут, что может свидетельствовать о так называемом «двойном ударе» — когда второй удар наносится по людям, пришедшим помогать пострадавшим.
Ранее The New York Times сообщила, что анализ кадров атаки указывает на возможное использование крылатой ракеты Tomahawk. В то же время президент Дональд Трамп отверг причастность американских военных, заявив о непричастности Пентагон к гибели учениц школы.
Читайте также: