Эксперт Самонкин предупредил о риске терактов в США из-за войны с Ираном
Война с Ираном может привести к росту террористической угрозы на территории США. Такое мнение высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.
По его словам, Вашингтон преждевременно заявляет о победе над Тегераном и «делит шкуру неубитого медведя». Самонкин считает, что Иран невозможно победить исключительно воздушной операцией, как это происходило в других военных кампаниях.
Эксперт в беседе с NEWS.ru отметил, что после гибели предыдущего верховного лидера Али Хаменеи иранское общество сплотилось вокруг нового руководства. По его мнению, дальнейшая эскалация конфликта может вызвать ответную реакцию радикальных группировок. Самонкин предупредил, что в таком случае в США могут повториться крупные террористические атаки, подобные терактам 11 сентября 2001 года.
Политолог добавил, что часть радикальных организаций может воспринять происходящее как войну администрации Дональда Трампа против всего исламского мира, что способно спровоцировать новую волну насилия.
Читайте также: