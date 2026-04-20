«Без США, но с Украиной»: В РФ оценили перспективы создания ЕС своего военного блока

20 апреля 2026, 17:47

Обозреватель Бернардини: США хотят не защищать, а контролировать Европу

Для создания собственного военного альянса у Европы нет денег. Такое мнение выразил политический обозреватель Марк Бернардини.





Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в рамках Анталийского дипломатического форума, что на сегодняшний день военный блок НАТО находится не в лучшем состоянии, пишут argumenti.ru. По его словам, ряд европейских государств рассматривают возможность создания нового блока, который может дополнять или стать альтернативой НАТО. Это связано с кризисом, в котором сейчас пребывает альянс.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Бернардини отметил, что европейцы действительно хотят создать свой блок, однако на это у них нет средств. Страны Европы не смогут оплачивать членство сразу в двух структурах, уверен обозреватель.





«В то же время Дональд Трамп еще со времен своего первого президентского срока периодически грозится, что США могут выйти из НАТО. Пока это только его политическое бахвальство. Но все же такие заявления надо принимать во внимание. Если США выйдут из НАТО, то тогда и создавать новую структуру не надо. НАТО остается НАТО, но только без США, а может быть, без США, но с Украиной», — пояснил эксперт.