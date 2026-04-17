«Глубинное государство»: Трамп передумал выводить США из НАТО, но с одним нюансом

Военэксперт Михайлов: Трамп хочет нажиться на союзниках по НАТО в Европе

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

США не покинут Североатлантический альянс, поскольку это лишит Вашингтон возможности влиять на распределение общих финансовых ресурсов.





Вместо этого президент Дональд Трамп намеревается усилить давление на европейские страны, добиваясь повышения обязательных расходов на оборону в рамках НАТО с двух до пяти процентов ВВП, что принесет прибыль американским оборонным предприятиям. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.



По словам эксперта, за спиной у американского лидера стоят мощные лоббисты из оборонно-промышленного комплекса, которые входят в так называемое «глубинное государство». Повышение трат позволит Европе закупать оружие на сотни миллиардов долларов.



Ранее, 15 апреля, Трамп заявил, что НАТО не помогала США раньше и не поможет в будущем. 1 апреля он сообщал, что всерьез рассматривает выход страны из альянса после отказа поддержать Вашингтон в операции против Ирана. Глава Пентагона Пит Хегсет уточнил, что окончательное решение о будущем США в НАТО примут после завершения конфликта с Ираном.



