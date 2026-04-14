Европейская страна намерена покинуть НАТО
Спикер парламента Словении предложил референдум по выходу страны из НАТО
Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер евроскептической партии «Правда» Зоран Стеванович заявил о намерении провести референдум по вопросу выхода страны из Североатлантического альянса. Его слова цитируют местные СМИ.
В интервью Радио и телевидению Словении политик подчеркнул, что Любляна должна отказаться от участия в чужих военных и дипломатических конфликтах. По его словам, подобные действия никогда не приносило стране пользы.
«Я должен сказать, что мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум», — заявил Стефанович.
Кроме того, политик обозначил ключевые принципы своей внешнеполитической концепции. Он заявил, что в первую очередь Словения должна придерживается национальных интересов и проводить самостоятельную и суверенную политику.