Европейская страна намерена покинуть НАТО

14 апреля 2026, 01:37

Спикер парламента Словении предложил референдум по выходу страны из НАТО

Фото: iStock/3quarks

Новый председатель Государственного собрания Словении, лидер евроскептической партии «Правда» Зоран Стеванович заявил о намерении провести референдум по вопросу выхода страны из Североатлантического альянса. Его слова цитируют местные СМИ.





В интервью Радио и телевидению Словении политик подчеркнул, что Любляна должна отказаться от участия в чужих военных и дипломатических конфликтах. По его словам, подобные действия никогда не приносило стране пользы.



«Я должен сказать, что мы пообещали народу провести референдум о выходе из НАТО и проведем этот референдум», — заявил Стефанович.