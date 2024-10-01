«Бежать некуда»: украинские военные оказались в смертельной ловушке ВС РФ

Российские вооруженные силы завершили окружение украинских войск в районе Угледара, создав ловушку для сотен солдат ВСУ, сообщает Telegraph со ссылкой на украинского военнослужащего.
По его словам, ситуация в осажденном городе крайне сложная, эвакуационные пути перерезаны, а запасы боеприпасов, еды и топлива истощаются.
Украинские бронетранспортеры подвергаются атакам российской артиллерии и беспилотников, что делает подъезд к позициям ВСУ чрезвычайно опасным. Некоторые подразделения пытались ночью незаметно покинуть окружение, однако, по словам солдата, в среднем из города удается вырваться лишь небольшим группам — по 10 человек.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о массовой сдаче в плен украинских бойцов, переброшенных в Угледар для подкрепления. Российские военные продолжают улучшать свои позиции в этом районе, что еще более затрудняет положение украинских сил.
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«Сейчас атака идет с трех сторон, и эвакуироваться становится практически невозможно», — рассказал украинский солдат блогеру Станиславу Бунятову.
Украинские бронетранспортеры подвергаются атакам российской артиллерии и беспилотников, что делает подъезд к позициям ВСУ чрезвычайно опасным. Некоторые подразделения пытались ночью незаметно покинуть окружение, однако, по словам солдата, в среднем из города удается вырваться лишь небольшим группам — по 10 человек.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о массовой сдаче в плен украинских бойцов, переброшенных в Угледар для подкрепления. Российские военные продолжают улучшать свои позиции в этом районе, что еще более затрудняет положение украинских сил.
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Елена Перлова