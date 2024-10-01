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«Бежать некуда»: украинские военные оказались в смертельной ловушке ВС РФ

ВС РФ окружили ВСУ в районе Угледара
01 октября 2024, 06:28

Российские вооруженные силы завершили окружение украинских войск в районе Угледара, создав ловушку для сотен солдат ВСУ, сообщает Telegraph со ссылкой на украинского военнослужащего.
По его словам, ситуация в осажденном городе крайне сложная, эвакуационные пути перерезаны, а запасы боеприпасов, еды и топлива истощаются.

«Сейчас атака идет с трех сторон, и эвакуироваться становится практически невозможно», — рассказал украинский солдат блогеру Станиславу Бунятову.


Украинские бронетранспортеры подвергаются атакам российской артиллерии и беспилотников, что делает подъезд к позициям ВСУ чрезвычайно опасным. Некоторые подразделения пытались ночью незаметно покинуть окружение, однако, по словам солдата, в среднем из города удается вырваться лишь небольшим группам — по 10 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил о массовой сдаче в плен украинских бойцов, переброшенных в Угледар для подкрепления. Российские военные продолжают улучшать свои позиции в этом районе, что еще более затрудняет положение украинских сил.

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#атака
#угледар
Профессор Пателис: фашизм стал моделью управления прокси-государствами типа Украины
01 октября 2024, 06:58

Фото: сайт Бундестага

Современный фашизм стал моделью управления в прокси-государствах, таких как Украина и страны Балтии, заявил в интервью РИА Новости профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис.
По его словам, формы фашизма изменились по сравнению с XX веком, но его суть сохранилась.

«Фашизм сегодня используется как инструмент для манипулирования и контроля прокси-государств», — подчеркнул Пателис.
Профессор также является участником «Всемирной антиимпериалистической платформы» (WAP), в которую входят политические силы из разных стран и которая поддерживает действия России в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что на Западной Украина стремительно растёт сопротивление насильственной мобилизации и действиям властей в целом. Об этом заявил экс-советник НАТО, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Он подчеркнул, что внутри Украины образовалась оппозиция. В первую очередь речь идёт о западной части страны.

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Сирийские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Дамаска
«Аль-Ихбария»: в окрестностях Дамаска прогремели взрывы
01 октября 2024, 06:32

В окрестностях Дамаска прогремели несколько взрывов, передает сирийский телеканал «Аль-Ихбария».
На данный момент причины взрывов остаются неизвестными, и официальные источники пока не предоставили дополнительной информации о происшествии. Местные власти проводят расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Багдаде, у международного аэропорта, произошла атака на военную базу, где были размещены силы США. По информации агентства Рейтер, на базу были выпущены по меньшей мере две ракеты «Катюша», однако силы противовоздушной обороны смогли их перехватить.

Иракские военные чиновники подтвердили информацию о ракетном обстреле. Ситуация на месте остается под контролем, и дополнительные меры безопасности принимаются для защиты американских войск и иракских сил.

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#атака
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Украина задумала исключить Россию из важной международной организации
Калачев: Украина с 2023 года выступает за исключение РФ из Интерпола
01 октября 2024, 05:45

Фото: istock/imranahmedsg

Украина с 2023 года активно выступает с инициативой изменения устава Интерпола, чтобы создать механизм для исключения России и других «неугодных стран» из состава организации.
Об этом сообщил начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД РФ Валерий Калачев в интервью РИА Новости.

«На фоне конфликта на Украине и заявлений ряда стран, ставящих под сомнение участие России в Интерполе, Украина предложила внести изменения в устав для возможности исключения государств, которые не отвечают их политическим интересам», — рассказал Калачев.
Инициатива была поддержана несколькими странами, и, по словам Калачева, этот вопрос продолжает обсуждаться. Дискуссии с участием России продолжаются, однако окончательного решения пока не принято.

Ранее Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США.

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#украина
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Американцев атаковали «Катюшами»: последняя информация об эскалации в Ираке
Военную базу у аэропорта Багдада, где размещены силы США, атаковали ракетами
01 октября 2024, 04:45

Фото: istock/Bill Chizek

В Багдаде, у международного аэропорта, произошла атака на военную базу, где размещены силы США. По информации агентства Рейтер, на базу были выпущены по меньшей мере две ракеты «Катюша», однако силы противовоздушной обороны смогли их перехватить.
Иракские военные чиновники подтвердили информацию о ракетном обстреле. Ситуация на месте остается под контролем, и дополнительные меры безопасности принимаются для защиты американских войск и иракских сил.

Атака произошла на фоне усиливающейся напряженности в регионе, и пока не сообщается о пострадавших или повреждениях на базе. Власти Ирака продолжают расследование инцидента, чтобы установить возможные источники атаки и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США. Контракты предоставляют поддержку Центру информационного анализа, который является частью Центра технической информации Министерства обороны.

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#сша
#военные
#атака
#пентагон
#ирак
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В Пентагоне оправдались: на какие исследования для Минобороны потрачены $66 миллиардов
РИА: Пентагон заключил контракты на сумму более чем 33 миллиарда долларов каждый
01 октября 2024, 03:40

Фото: istock/Smederevac

Пентагон объявил о заключении двух контрактов на сумму более 33,1 миллиарда долларов каждый для проведения исследований и разработок в интересах Центра информационного анализа Минобороны США.
Контракты предоставляют поддержку Центру информационного анализа, который является частью Центра технической информации Министерства обороны. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства. В качестве подрядчиков указаны несколько американских компаний, включая American Systems, Parsons Government Services, Planning and Analysis, Apogee Engineering и другие.

Обе группы подрядчиков получили идентичные контракты стоимостью 33 миллиарда 164 миллиона долларов каждый. Работы будут проводиться в различных местах, определяемых индивидуальными заданиями, и должны быть завершены к концу сентября 2027 года. Эти контракты направлены на укрепление исследовательских и аналитических возможностей Минобороны США в различных областях.

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#сша
#минобороны
#армия
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Ударят по каждому: что ждет украинцев с новыми ограничениями
На Украине введут новые налоги и ограничения на денежные переводы
01 октября 2024, 03:04

Фото: istock/rarrarorro

С 1 октября на Украине вступят в силу новые экономические меры, включая повышение налогов и введение ограничений на денежные переводы физических лиц. Об этом сообщает ТАСС.
17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также установление ставки налога на прибыль для банков в размере 50% за 2024 год. Для небанковских финансовых учреждений, за исключением страховщиков, налог на прибыль составит 25%. Ожидается, что эти изменения принесут в бюджет Украины около 58 миллиардов гривен ($1,4 млрд) в следующем году.

Помимо налоговых нововведений, с 1 октября Национальный банк Украины вводит ограничение на переводы с карты на карту для физических лиц — лимит составит 150 тысяч гривен (около $3,6 тыс.) в месяц. Это ограничение будет действовать в течение полугода и затронет все исходящие переводы между счетами разных физических лиц. В Нацбанке заявили, что такие меры направлены на борьбу с отмыванием незаконных средств и минимизацию использования платежной инфраструктуры в противоправной деятельности.

Также Украина 27 октября перейдет на зимнее время и останется в часовом поясе GMT 2, отказавшись от перехода на летнее время.

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#налог
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Израиль начал наземную операцию в Ливане: подробности
Израильская армия сообщила, что приступила к наземной операции на юге Ливана
01 октября 2024, 03:03

istock/barbaraaaa

Израильская армия начала ограниченную наземную операцию в приграничных районах на юге Ливана, направленную против объектов шиитской организации «Хезболлах».
Целями рейдов стали террористические объекты и инфраструктура «Хезболлах», которые, по данным израильской разведки, представляют непосредственную угрозу для населённых пунктов на севере Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, уточнив, что операция основана на точных разведданных.

Операция проводится в соответствии с планами Генштаба и Северного командования, к которым армия готовилась последние месяцы. В поддержку наземных сил задействованы ВВС и артиллерия Израиля, наносящие точные удары по военным целям в этом районе.

Операция «Стрелы севера», начатая 23 сентября, продолжается параллельно с другими боевыми действиями в Газе. Израильские военные подчёркивают, что все действия направлены на защиту граждан и возвращение жителей северного Израиля в свои дома.

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США изготовят бомбы для Украины, Японии и Болгарии
Пентагон: США изготовят бомбы малого диаметра для Украины, Японии и Болгарии
01 октября 2024, 02:38

Фото: istock/petervician

Пентагон заключил контракт с корпорацией Boeing на производство бомб малого диаметра для поставок Украине, Японии и Болгарии. Сумма соглашения составляет 6,9 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Контракт предполагает производство и поставку боеприпасов до декабря 2035 года. В рамках этого соглашения Boeing будет заниматься изготовлением управляемых авиационных бомб, известных как Joint Direct Attack Munitions (JDAM), которые могут быть использованы для различных целей.

Ранее, в мае, Boeing уже получила от Военно-воздушных сил США контракт на сумму 7,5 миллиарда долларов на дооснащение боеприпасов JDAM. Этот контракт не ограничен по времени и количеству бомб, что указывает на масштабные планы США по усилению своих партнёров в области обороны.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не зафиксировал таких изменений в ядерной доктрине России, которые потребовали бы от него перемен. Таким образом Столтенберг подчеркнул, что внесённые российскими властями изменения в ядерную доктрину никак не скажутся на правилах, действующих в альянсе, поэтому никаких отдельных изменений вносить не придётся.

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#сша
#производство
#нато
#запад
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Израильские истребители нанесли удары по Ливану
Истребители Израиля начали обстреливать южную окраину Бейрута
01 октября 2024, 00:18

Фото: istock/butenkow

Израильские ВВС начали удары по южной окраине столицы Ливана — Бейрута, сообщает источник агентства. Сильные взрывы были слышны в районе лагеря беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенного на шоссе, ведущем к международному аэропорту имени Рафика Харири.

Обострение конфликта происходит на фоне того, что ранее танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в населённый пункт Рмейш на юге Ливана. Израиль также начал наземное наступление, обстреливая артиллерией приграничные районы Ливана.

Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряжённой, с возрастающей угрозой дальнейшей эскалации боевых действий.

Ранее бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад рассказал, что руководителем созданного несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент израильской разведки «Моссад». Отмечается, что заявление экс-лидера страны связано с ростом числа обсуждений о шпионаже после ликвидации Израилем генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.

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#израиль
#взрывы
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