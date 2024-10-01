Пыталась оживить смертельно раненого мальчика: ВСУ обстреляли детей в Горловке

Фото: istock/BrilliantEye
В результате обстрела Горловки, произошедшего 1 октября, пострадавшая девочка пыталась оказать помощь смертельно раненому подростку, сообщила её мать в интервью РИА Новости.
По информации главы ДНР Дениса Пушилина, в ходе обстрела со стороны украинских войск погиб один подросток, а еще восемь человек, в том числе трое детей, получили ранения.
Мать пострадавшей девочки, Татьяна, рассказала о событиях того дня.
По данным представителей ДНР, во время обстрела украинские военные использовали «натовский» кассетный боеприпас калибром 155 миллиметров. Взрыв произошёл над спальным районом, где суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона «Солнечный», нанося вред жильцам многоквартирных домов.
Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта проживало более 250 тысяч человек.
Читайте также:
На грани: в США раскрыли катастрофу ВСУ у Красноармейска
На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины
Шаффер: ВСУ «выстрелили себе в ногу», напав на Курскую область
Мать пострадавшей девочки, Татьяна, рассказала о событиях того дня.
«Громыхало, я сразу начала ей звонить, узнавать. Она мне говорит, чтобы я скорее приходила. Я побежала, взяла все, что у меня было. Они все забежали в подъезд. У моей дочки в руку попал осколок. Мальчику попало, как я понимаю, в ребро. И, видимо, это было смертельное ранение, он погиб. Еще один мальчишка получил ранения в ногу. Я когда прибежала, моя дочка пыталась его еще оживить», — поделилась она.
По данным представителей ДНР, во время обстрела украинские военные использовали «натовский» кассетный боеприпас калибром 155 миллиметров. Взрыв произошёл над спальным районом, где суббоеприпасы усыпали дворы микрорайона «Солнечный», нанося вред жильцам многоквартирных домов.
Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР, где до начала конфликта проживало более 250 тысяч человек.
Читайте также:
На грани: в США раскрыли катастрофу ВСУ у Красноармейска
На Украине сотрудника военкомата оштрафовали за избиение мужчины
Шаффер: ВСУ «выстрелили себе в ногу», напав на Курскую область
Елена Перлова