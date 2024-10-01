Пыталась оживить смертельно раненого мальчика: ВСУ обстреляли детей в Горловке

Мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Reuters. По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.