Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что логистическая ситуация Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска оказалась в критическом состоянии. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По словам Джонсона, проблемы с логистикой негативно сказываются на боевых возможностях ВСУ, что делает их положение у Красноармейска особенно сложным. Он также отметил, что украинские силы испытывают значительные трудности с обеспечением подкрепления и поставками вооружения на данном направлении.
Ранее сообщалось, что Садгорский районный суд города Черновцы оштрафовал сотрудника военкомата на 850 гривен (примерно $20,6) за избиение мужчины при попытке вручить ему повестку. Инцидент произошел во время мобилизационной кампании: сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК) вступил в конфликт с мужчиной, который отказался принять повестку. В ходе спора военком ударил мужчину ладонью по затылку. На суде обвиняемый признал свою вину, получив штраф.
Читайте также:
Шаффер: ВСУ «выстрелили себе в ногу», напав на Курскую область
В НАТО назвали главное условие в мирном плане по Украине
Захарова назвала Блинкена подлецом за сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре
Елена Перлова