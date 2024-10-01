Экс-разведчик США Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины на Курскую область стала для них серьёзной ошибкой, которая ослабила их позиции.
По словам эксперта, этот удар негативно повлиял на возможности ВСУ, позволив России усилить свои действия на Донбассе.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom Шаффер отметил, что украинцы, предприняв атаку на Курскую область, фактически «выстрелили себе в ногу». Российские
силы продолжают эффективно уничтожать украинские войска на данном направлении.
По информации Минобороны РФ, в ходе боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 150 артиллерийских орудий и другую технику.
Ранее сообщалось, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Reuters. По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.
Читайте также:
Захарова назвала Блинкена подлецом за сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре
Боррель призвал Европу разрешить удары по аэропортам и пусковым площадкам России
Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ
В эфире YouTube-канала Judging Freedom Шаффер отметил, что украинцы, предприняв атаку на Курскую область, фактически «выстрелили себе в ногу». Российские
силы продолжают эффективно уничтожать украинские войска на данном направлении.
По информации Минобороны РФ, в ходе боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 150 артиллерийских орудий и другую технику.
Ранее сообщалось, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву от стран Запада, чтобы «цена возобновления войны была слишком высока». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с Reuters. По его словам, это нужно для уверенности в том, что конфликт окончательно закончится на согласованной линии.
Читайте также:
Захарова назвала Блинкена подлецом за сравнение СВО с трагедией в Бабьем Яре
Боррель призвал Европу разрешить удары по аэропортам и пусковым площадкам России
Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ
Елена Перлова