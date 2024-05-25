Бежавшие в Венгрию украинцы заявили о неминуемой смерти после мобилизации

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Многие граждане Украины пытаются избежать призыва на военную службу, потому что считают, что погибнут на фронте. Три украинца, бежавшие в Венгрию несколько месяцев назад, рассказали об этом венгерскому интернет-изданию Tények.
По их словам, мобилизация означала бы них «верную смерть». Один из собеседников издания сказал, что оказавшиеся на фронте, живут «в среднем 3 часа»
По словам сбежавших украинцев, полиция и солдаты останавливают людей на улицах, забирают у них документы и задерживают их.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не выполнит требование Киева о возвращении в страну военнобязанных украинских граждан.
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«На фронте нет шансов выжить. Я почти уверен, что если попадешь туда, то уже не вернешься», – сказал он.
По словам сбежавших украинцев, полиция и солдаты останавливают людей на улицах, забирают у них документы и задерживают их.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не выполнит требование Киева о возвращении в страну военнобязанных украинских граждан.
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Александр Климов