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ВС РФ уничтожили склад ВСУ в помещении торгового центра в Харькове

25 мая 2024, 21:11
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Российские войска уничтожили склад ВСУ, расположенный в помещении торгового центра. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
Отмечается, что украинские военные использовали склад торгового центра «Эпицентр» для хранения вооружения. По объекту ВС РФ нанесли ракетный удар, в результате чего хранилище было полностью уничтожено.

Ранее «Радио 1» публиковало кадры последствий ракетного удара ВС РФ по торговому центру в Харькове. На них виден пожар и густой дым, поднимающийся от здания. Подробнее читайте здесь.



Также ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что жители освобождённых населённых пунктов региона в скором времени начнут получать российские документы.

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ПВО сбила 15 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области
25 мая 2024, 21:23

Фото: iStock/Zeferli

Дежурные средства ПВО сбили 15 снарядов украинской РСЗО Vampire в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что в субботу в районе 19:00 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку по российским объектам с помощь ракет реактивной системы залпового огня Vampire.

В результате средствами ПВО было сбито 15 снарядов над Белгородской областью.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские десантники с помощью FPV-дрона сбили ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга», направлявшийся в сторону позиций ВС РФ для сброса мин. В результате дрон упал, не причинив вреда российским позициям.

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#пво
#снаряд
#вс рф
#всу
#белгородская область
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Ребёнок пострадал при ударе ВСУ по легковому автомобилю под Белгородом
25 мая 2024, 21:01

Фото: iStock/MukundaDe

ВСУ атаковали движущийся легковой автомобиль в Белгородской области, в результате чего пострадал девятилетний ребёнок. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что за минувшие сутки сразу несколько населённых пунктов области подверглись атаке украинских войск, произведённых с помощью дронов-камикадзе.

На трассе между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района ВСУ атаковали движущийся автомобиль, прогремел взрыв. В результате пострадала девятилетняя девочка, которая получила осколочное ранение левой голени. Ребёнка экстренно доставили в больницу. Автомобиль полностью сгорел.

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#всу
#обстрел
#автомобиль
#белгородская область
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«Недалеко от Киева»: в Британии спрогнозировали крупнейшую битву за время СВО
Меркурис: битва за Славянск и Краматорск может стать крупнейшей в ходе СВО
25 мая 2024, 20:33

Фото: iStock/Evgeny555

Сражения за Славянск и Краматорск могут стать самыми масштабными в ходе СВО. С таким предположением выступил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время готовится почва для наступления ВС РФ. Вероятно, что осенью будет произведено наступление в направлении Славянска и Краматорска, которое может стать крупнейшей битвой за всё время конфликта.

Меркурис отметил, что после освобождения этих городов ВС РФ получит контроль над всем Северным и Центральным Донбассом. Эксперт допустил, что после этого военным откроется путь до реки Днепр в районах, приближённых к Киеву.

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#сво
#военные
#вс рф
#всу
#конфликт
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Антонов назвал ситуацию, при которой Украина потеряет ещё больше территорий
Антонов: Украина потеряет территории, если США будут игнорировать предложения РФ
25 мая 2024, 20:22

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина потеряет ещё больше территорий, если Соединённые Штаты проигнорируют предложения России по мирным переговорам. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek.
Также посол высказался о саммите по Украине, который состоится в Швейцарии. Антонов назвал его «профанацией», которая не способна заменить серьёзную дипломатическую и юридическую работу России и Украины.

По словам дипломата, эта конференция нацелена на то, чтобы отвлечь мировую общественность от серьёзных проблем современности. К тому же, «швейцарская сходка» не имеет права подтверждать легитимность украинского президента Владимира Зеленского.

Саммит по Украине состоится 15-16 июня в Швейцарии. Россия не будет участвовать в этой конференции, на которую были приглашены около 160 государств.

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#украина
#сша
#россия
#сво
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ВСУ обстреляли посёлок под Белгородом, есть погибшие
Гладков: два человека погибли при обстреле ВСУ Октябрьского под Белгородом
25 мая 2024, 19:33

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Украинские войска обстреляли посёлок Октябрьский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что населённый пункт был обстрелян из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

В результате ударов два человека погибли от множественных осколочных ранений. Ещё 10 человек пострадали. Среди них есть восьмилетний мальчик. У всех пострадавших осколочные ранения. Все они доставлены в больницы Белгорода.

Также один снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего он загорелся. Пожарные ликвидируют возгорания.

Ещё в 21 частном доме выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы.

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#украина
#россия
#всу
#обстрел
#белгородская область
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Зеленский признался, что ни одна страна не предлагала Киеву отправить свои войска
Зеленский: никто из партнёров Киева не предлагал отправить свои войска в страну
25 мая 2024, 19:18

Украина не получала ни от одной страны предложений отправить своих военных, а вся информация об этом поступала исключительно из СМИ. С таким заявлением выступил президент страны Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times.
Он подчеркнул, что Киев никогда сам не обращался и не получал от других стран предложений об отправке войск на Украине. В СМИ активно обсуждали данный вопрос, но это ни к чему не привело.

При этом Зеленский отметил, что Киев был бы рад такой помощи и поддержал бы решение западных партнёров об отправке войск.

Ранее сообщалось, что Зеленский может предложить странам НАТО напрямую сбивать российские ракеты силами альянса.

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#владимир зеленский
#украина
#военные
#страны
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В США предрекли удар ВСУ по Запорожской АЭС
Джонсон: ВСУ могут ударить по Запорожской АЭС из-за отчаяния
25 мая 2024, 19:04

Фото: iStock/AB Photography

Киевские власти могут решиться на удар по Запорожской атомной электростанции из-за отчаяния. С таким предположением выступил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, Украина попытается сделать что-то отчаянное. Он не исключил, что власти попытаются совершить атаку на Запорожскую АЭС.

Джонсон подчеркнул, что Россия дала понять, что не собирается наносить удары по ядерным объектам в зоне СВО. Эксперт назвал АЭС красной линией, которую ВСУ могут перейти.

В заключение он отметил, что киевские власти с настоящее время находятся в панике и понимают, что их жизнь в под угрозой. В связи с этим, они могут начать делать отчаянные вещи.

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#запорожская аэс
#всу
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#обстрел
#атака
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В Польше напомнили о возможном ответе США на ядерный удар по Украине
Глава МИД Польши: США пригрозили РФ атакой в ответ на ядерный удар по Украине
25 мая 2024, 18:38

Фото: iStock/Gerasimov174

Соединённые Штаты в обращении к России после начала СВО пригрозили массированным ударом по российским позициям на Украине в случае применения ВС РФ ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.
Он напомнил, что американские власти тогда заявили, что в случае использования ядерного оружия, даже если оно никого не убьёт, последует ответ в виде обстрела российских позиций на Украине с помощью обычного оружия.

При этом Сикорский не уточнил, кому именно принадлежит это заявление.

Также министр раскритиковал красные линии в отношении России, поскольку они идут ей во благо. По его словам, Западу нужно научиться играть на эскалации, чтобы в России не знали о шагах, которые может предпринять НАТО. Чёткое обозначение красных линий позволяет России быстро адаптироваться.

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#сша
#россия
#украина
#ядерное оружие
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Украина могла атаковать объект на Кубани американскими ATACMS
Доцент РЭУ Плеханова Глазунов: Украина могла атаковать кубанский объект ATACMS
25 мая 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Российская система предупреждения о ракетной атаке на Кубани является значимым большим объектом, поэтому Украина могла его атаковать американскими ATACMS. Свои мысли на этот счет в беседе с «Лентой.ру» изложил военный эксперт Олег Глазунов.
«Это объект, который предназначен для того, чтобы контролировать воздушное пространство и информировать о ракетно-ядерном ударе», – сказал Глазунов.
По его словам, боевики ВСУ наносят удары по наиболее важным для России объектам. Система расположена достаточно далеко от фронтовой линии, поэтому пользовались, скорее всего, БПЛА или ракетами ATACMS.

Если говорить о БПЛА, тогда удивительно, что ВСУ смогли ударить. Как минимум нужно знать, что за объект там расположен. Значит, по словам Глазунова, украинская разведка «работает очень здорово» и знает все важные объекты российского противоракетного щита, ПВО, поэтому «нужно быть внимательными».

Глазунов считает, что осведомленность киевского режима говорит, что он снова может нанести удар по российским стратегическим объектам.

До этого сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предположил, что США «наняли» ВСУ для удара по объекту ракетного предупреждения РФ.

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