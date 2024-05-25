ВС РФ уничтожили склад ВСУ в помещении торгового центра в Харькове

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Российские войска уничтожили склад ВСУ, расположенный в помещении торгового центра. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
Отмечается, что украинские военные использовали склад торгового центра «Эпицентр» для хранения вооружения. По объекту ВС РФ нанесли ракетный удар, в результате чего хранилище было полностью уничтожено.
Ранее «Радио 1» публиковало кадры последствий ракетного удара ВС РФ по торговому центру в Харькове. На них виден пожар и густой дым, поднимающийся от здания. Подробнее читайте здесь.
Также ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что жители освобождённых населённых пунктов региона в скором времени начнут получать российские документы.
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Ранее «Радио 1» публиковало кадры последствий ракетного удара ВС РФ по торговому центру в Харькове. На них виден пожар и густой дым, поднимающийся от здания. Подробнее читайте здесь.
Также ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что жители освобождённых населённых пунктов региона в скором времени начнут получать российские документы.
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Анастасия Чинкова