ПВО сбила 15 украинских снарядов РСЗО Vampire в Белгородской области

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Дежурные средства ПВО сбили 15 снарядов украинской РСЗО Vampire в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что в субботу в районе 19:00 мск была пресечена попытка украинских войск совершить террористическую атаку по российским объектам с помощь ракет реактивной системы залпового огня Vampire.
В результате средствами ПВО было сбито 15 снарядов над Белгородской областью.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские десантники с помощью FPV-дрона сбили ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга», направлявшийся в сторону позиций ВС РФ для сброса мин. В результате дрон упал, не причинив вреда российским позициям.
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В результате средствами ПВО было сбито 15 снарядов над Белгородской областью.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские десантники с помощью FPV-дрона сбили ударный гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга», направлявшийся в сторону позиций ВС РФ для сброса мин. В результате дрон упал, не причинив вреда российским позициям.
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Анастасия Чинкова