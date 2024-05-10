Бежавший в Минск польский судья опубликует секретный документ 10 мая

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Уехавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил о намерении опубликовать секретный документ в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что документ, привезённый из Варшавы, будет опубликован 10 мая в 19:00 (совпадает с московским).
Также в этот день председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Суд, в свою очередь, удовлетворил ходатайство прокурора и согласился привлечь Шмидта к уголовной ответственности, задержать его и временно арестовать.
Напомним, что судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил в ходе пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от своей должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
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Также в этот день председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Суд, в свою очередь, удовлетворил ходатайство прокурора и согласился привлечь Шмидта к уголовной ответственности, задержать его и временно арестовать.
Напомним, что судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил в ходе пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Польши в отношении Белоруссии и России отказывается от своей должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
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Анастасия Чинкова