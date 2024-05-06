Польский судья Шмидт покинул свой пост и попросил убежища в Белоруссии

Финляндии на фоне якобы имеющей место «возросшей агрессии РФ»‎ нужно быть готовой к «долгосрочному кризису»‎. Об этом британской газете The Financial Times (FT) рассказал заместитель начальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.