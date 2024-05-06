Польский судья Шмидт покинул свой пост и попросил убежища в Белоруссии

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Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт в ходе пресс-конференции в Минске объявил об отставке и попросил политического убежища в Белоруссии.
Он подчеркнул, что принял решение об отставке из-за несогласия с польскими властями по вопросу сотрудничества с Россией и Белоруссией.
Также Шмидт подчеркнул, что его визит в Минск связан с тем, что только здесь от может безопасно и свободно высказать своё мнение. В ходе пресс-конференции он подписал заявление об отказе от должности.
Также он попросил власти страны предоставить ему политическое убежище, но подчеркнул, что данная просьба пока официально не оформлена.
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Также Шмидт подчеркнул, что его визит в Минск связан с тем, что только здесь от может безопасно и свободно высказать своё мнение. В ходе пресс-конференции он подписал заявление об отказе от должности.
Также он попросил власти страны предоставить ему политическое убежище, но подчеркнул, что данная просьба пока официально не оформлена.
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Анастасия Чинкова