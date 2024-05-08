Польша подняла в небо авиацию из-за России

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ВС Польши подняли в небо авиацию под предлогом «интенсивных» действий РФ. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования польской армии в соцсети Х.
Отмечается, что в ночь на 8 мая была зафиксирована интенсивная деятельность дальней авиации России. Она связанна с ракетными ударами по объектам на Украине. Командование ВС сообщило, что в воздушном пространстве начали работать польские и союзнические самолеты.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предлагает создать европейскую «тяжелую бригаду» войск для быстрого реагирования на события в соседних с Европейским союзом регионах без участия США. По его словам, создание такой бригады позволит Евросоюз не просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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