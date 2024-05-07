Бежавший в Минск польский судья раскрыл детали своей работы с разведкой

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Польский судья Томаш Шмидт, который попросил убежища в Белоруссии, рассказал о своей работе по линии полиции, армии и разведки. Об этом он заявил в эфире программы «Соловьев LIVE».
Он подчеркнул, что в его обязанности как судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы входила работа, связанная с делами полиции, армии, польской разведки, контрразведки и войсковой разведки.
По его словам, из Польши поступают сигналы в его адрес. В частности, Шмидта обвиняют в шпионаже.
В настоящее время судья по-прежнему находится в списке сотрудников воеводского административного суда, представленном на официальном сайте. Также на ближайшие дни запланировано несколько судебных процессов с участием Шмидта, который сейчас находится на территории Белоруссии.
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По его словам, из Польши поступают сигналы в его адрес. В частности, Шмидта обвиняют в шпионаже.
В настоящее время судья по-прежнему находится в списке сотрудников воеводского административного суда, представленном на официальном сайте. Также на ближайшие дни запланировано несколько судебных процессов с участием Шмидта, который сейчас находится на территории Белоруссии.
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Анастасия Чинкова