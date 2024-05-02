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В Польше избили белоруску за русский язык, приняв за украинку

02 мая 2024, 12:39
Фото: iStock/Jay_Zynism

Фото: iStock/Jay_Zynism

В Польше местные жители избили гражданку Белоруссии за то, что она разговаривала на русском языке, приняв её за беженку с Украины. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
По словам пострадавшей, она разговаривала с подругой на русском языке. В какой-то момент к ней подошли польские мужчина и женщина, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали её обзывать и заявили, что женщина должна вернуться в свою Украину.

Девушка постаралась не обращать внимания на провокации, тогда полячка плюнула белоруске в лицо и схватила её за волосы, а её муж несколько раз ударил женщину.



Через какое-то время прохожие остановили нападение, припугнув полицией. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. В Варшаве девушка живёт уже шесть лет. И, по её словам, впервые столкнулась с подобной агрессией.

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В Челябинске мужчина с символикой «Вагнера» избил прохожего
02 мая 2024, 13:04

Фото: iStock/mrohana

В Челябинске мужчина напал на прохожего и избил его. Об этом пишет издание «Челябинск Онлайн».
Очевидец заснял произошедшее на видео. На кадрах видно, как россиянин в камуфляжных брюках и футболке с символикой ЧВК «Вагнер» бьёт ногой по голове мужчину, лежащего на земле.

Супруга пострадавшего мужчины предположила, что драка возникла на фоне конфликта на парковке. Она уточняет, что в чате дома писали о причастности напавшего к ЧВК «Вагнер».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчину в отделение.

Ранее сообщалось, что футболисты ФК «Хоса» из Таджикистана устроили драку после матча в Москве. Восемь спортсменов были задержаны полицейскими. На них составили административные дела по статье о мелком хулиганстве.

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В Польше избили белоруску за русский язык, приняв за украинку
#челябинск
#избиение
#военные
#вагнер
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Подмосковные росгаврдейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой
02 мая 2024, 12:50

Фото: iStock/mrohana

Подмосковные росгаврдейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой
«За помощью к росгвардейцам обратились местные жители. Они рассказали, что по району ходит заблудившаяся пожилая женщина. Росгвардейцы нашли её и поняли, что женщина не понимает, где она. Общение затруднялось из-за плохого слуха пенсионерки», — говорится в сообщении.
Чтобы получить информацию, росгвардейцы начали писать свои вопросы на бумаге. В результате удалось выяснить, что женщина живёт в Воскресенске.

Пенсионерку отвезли в отделение полиции, где её уже ждали родные. Оказалось, что пожилая женщина заблудилась на прогулке уехала на общественном транспорте в противоположную от дома сторону.

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Футболистов из Таджикистана задержали за драку в Москве
Восемь футболистов «Хосы» из Таджикистана задержали за драку в Москве
02 мая 2024, 12:49

Фото: iStock/globalmoments

Восемь игроков футбольного клуба «Хоса» из Таджикистана задержали в Москве за драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Восемь игроков футбольного клуба «Хоса» из Таджикистана задержали в Москве за драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошёл 28 апреля на московском стадионе «Труд» после матча любительской лиги. Клуб ЮЗАО одержал победу над «Хоса» со счётом 12:0, после чего один из игроков проигравшей команды начал бить соперника по голове После этого к драке подключились другие игроки «Хосы».

В результате драки один из пострадавших получил раны, он обратился в больницу с разбитой бровью и ушибом головы.

Футболистов-уроженцев Таджикистана в возрасте от 19 до 33 лет задержали. На них составили административные дела по статье о мелком хулиганстве.

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В Польше избили белоруску за русский язык, приняв за украинку
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#спортсмены
#драка
#москва
#задержание
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В центре Петербурга полиция накрыла VIP-бордель в доме Гребенщикова*
02 мая 2024, 11:58

Фото: iStock/Asian

В Санкт-Петербурге в жилом доме на Невском проспекте полиция ликвидировала VIP-бордель для богатых мужчин. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Согласно сообщению, публичный дом располагался в доме, где ранее проживал Борис Гребенщиков*. Сотрудники уголовного розыска задержали троих администраторов и предполагаемого организатора борделя, которым оказался москвич. Мужчина вину свою не признал.

Следствие установило, что нелегальный бизнес функционировал с мая 2022 года. В бордель приходили мужчины с солидным достатком. Цена за интимные услуги достигала 180 тысяч рублей.

За организацию проституции возбуждено уголовное дело.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Пасечник провёл аналогию между атакой в «Крокусе» и бойней в Одессе
Пасечник: при атаке в «Крокусе» и бойни в Одессе исполнители устраивали поджог
02 мая 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Организаторы теракта в «Крокус сити холле» и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе подожгли помещения, чтобы увеличить число жертв. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он напомнил, что 2 мая 2014 года, ровно 10 лет назад, в Одессе произошла страшная трагедия. Тогда 48 мирных людей, которые были не согласны с госпереворотом на Украине, погибли от рук неонацистских радикалов. Ещё сотни человек пострадали.


«В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он также напомнил, что Киев не сделал ничего для поимки боевиков. При этом те, кто сжигал людей и добивал раненых, вошли в состав украинских официальных структур. А страны Запада «не заметили» трагедию и продолжили поддерживать преступное руководство Украины и накачивать киевский режим оружием.

Пасечник подчеркнул, что все преступники понесут наказание «за каждую жертву Одесской Хатыни».

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В Подмосковье произошел конфликт с участием мигрантов
02 мая 2024, 11:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

В подмосковном Чехове на улице Промышленной произошел конфликт с участием трех мигрантов из Средней Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников в аэропорту Внуково, третьего — в Чехове. Ими оказались трое граждан одной из республик Средней Азии, возраст которых составляет от 20 лет до 31 года.

В результате конфликта двоих мужчин в возрасте 23 и 37 лет госпитализировали из-за ножевых ранений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.

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Суд вынес приговор украинскому агенту за шпионаж в Запорожской области
ФСБ: 11 лет тюрьмы получил агент СБУ за шпионаж в Запорожской области
02 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/Zolnierek

Суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) за шпионаж в Запорожской области. Об этом сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что осуждённый собирал сведения о российской армии и передавал их украинским спецслужбам для дальнейшего нанесения ударов ВСУ.

Решением суда шпион приговорён к 11 годам лишения свободы.

Ранее в этот день ГУ ФСБ России по Приморскому краю сообщало о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже и передаче данных о ВС РФ Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он помещён под стражу.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#россия
#запорожская область
#фсб
#приговор
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В Армении задержали более 30 протестующих против делимитации границы
В Армении задержан 31 протестующий против делимитации границы с Азербайджаном
02 мая 2024, 10:52

Фото: iStock/Rawf8

МВД Армении сообщает о задержании 31 протестующего против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что были задержаны граждане, ранее перекрывшие дорогу в Тавушской области, ведущую в Иран.

Депутат от армянской оппозиционной партии Гарник Даниелян заявил, что полицейские в ходе задержания применяли силу в отношении граждан. Также среди задержанных есть несовершеннолетние.

Напомним, что 19 апреля было принято решение о передаче Арменией двух с половиной населённых пунктов в Тавушской области Азербайджану. Данные подтвердили в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такие сведения не устроили жителей попавших под разделение сёл, поэтому в регионе вспыхнули протесты.

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#азербайджан
#протесты
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ВСУ изменили цель для нанесения ударов по территории России
ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру России
02 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Минувшей ночью они атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, украинские беспилотники нанесли удары по тяговым подстанциям у станций Поныри и Свобода в Курской области. Ещё через 15 минут дроны ВСУ атаковали тяговые подстанции на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области. Там же атаковали и трансформаторные подстанции.

В результате вражеских ударов на станциях Змиевка и Глазуновка было отключено питание, из-за чего задержали два поезда, которые следовали из Москвы в Белгород и в Льгов. При этом никто не пострадал.

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