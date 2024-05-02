В Польше избили белоруску за русский язык, приняв за украинку

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В Польше местные жители избили гражданку Белоруссии за то, что она разговаривала на русском языке, приняв её за беженку с Украины. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
По словам пострадавшей, она разговаривала с подругой на русском языке. В какой-то момент к ней подошли польские мужчина и женщина, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали её обзывать и заявили, что женщина должна вернуться в свою Украину.
Девушка постаралась не обращать внимания на провокации, тогда полячка плюнула белоруске в лицо и схватила её за волосы, а её муж несколько раз ударил женщину.
Через какое-то время прохожие остановили нападение, припугнув полицией. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. В Варшаве девушка живёт уже шесть лет. И, по её словам, впервые столкнулась с подобной агрессией.
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Девушка постаралась не обращать внимания на провокации, тогда полячка плюнула белоруске в лицо и схватила её за волосы, а её муж несколько раз ударил женщину.
Через какое-то время прохожие остановили нападение, припугнув полицией. Пострадавшую доставили в больницу с травмой головы. В Варшаве девушка живёт уже шесть лет. И, по её словам, впервые столкнулась с подобной агрессией.
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Элина Позднякова