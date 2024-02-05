«Безнадёга»: Симоньян рассказала, как Россия жила до Путина

Фото: kremlin.ru
Выбор Владимира Путина на пост президента был очевиден, об этом рассказала главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян рассказала, что россияне даже не задаются вопросом о том, почему в 2000 году к управлению страной избрали именно Владимира Путина. По её словам, этот выбор был очевиден абсолютно всем.
Главред отметила, что до того, как к власти пришёл нынешний российский лидер, в стране царили «нищета и безнадега».
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«Как нас учили презирать самих себя, как мое поколение этому учили, вдалбливали в нас. Это в школах в 90-е, во всей медийке, во всей поп-культуре, чтобы мы презирали свою собственную историю», — напомнила Симоньян.
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Евгения Парфентьева