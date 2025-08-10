Достижения.рф

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уже несколько недель призывает президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России. Об этом сообщил телеканал ARD.



Мерц отметил, что Белый дом объявил о новых санкциях, однако они пока не вступили в силу.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что уже несколько недель настаивает на ужесточении ограничений в отношении Москвы. В настоящее время, по его словам, у Трампа есть решимость сделать следующий шаг, но сначала Штаты хотят провести переговоры.

Ранее Мерц обсудил с Владимиром Зеленским визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Стороны договорились поддерживать тесное сотрудничество с европейскими партнерами и США.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в штате Аляска. Рассматривается возможность участия в переговорах и главы киевского режима.

