В Германии заявили о просьбах к Трампу об ужесточении санкций против России

10 августа 2025, 18:25

Мерц заявил, что уже давно призывает Трампа ужесточить санкции против РФ

Фото: iStock/Leestat

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уже несколько недель призывает президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России. Об этом сообщил телеканал ARD.