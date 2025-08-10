В Германии заявили о просьбах к Трампу об ужесточении санкций против России
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уже несколько недель призывает президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России. Об этом сообщил телеканал ARD.
Мерц отметил, что Белый дом объявил о новых санкциях, однако они пока не вступили в силу.
Канцлер ФРГ подчеркнул, что уже несколько недель настаивает на ужесточении ограничений в отношении Москвы. В настоящее время, по его словам, у Трампа есть решимость сделать следующий шаг, но сначала Штаты хотят провести переговоры.
Ранее Мерц обсудил с Владимиром Зеленским визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Стороны договорились поддерживать тесное сотрудничество с европейскими партнерами и США.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в штате Аляска. Рассматривается возможность участия в переговорах и главы киевского режима.
