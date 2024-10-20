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Украина не считает первостепенным вопрос территорий при разрешении конфликта с Россией. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, сообщает The Daily Telegraph 20 октября.
По словам Залужного, для Украины важнее гарантии безопасности, чем территориальные вопросы.
Газета отмечает, что слова посла свидетельствуют о смене позиций украинских властей. Раньше они настаивали на возврате всех потерянных территорий для достижения мира. Украинские военные, с которыми беседовала The Daily Telegraph, говорят о желании поскорее закончить конфликт из-за больших потерь и невозможности победить.
При этом источники издания указывают, что западные чиновники заинтересованы в затягивании войны, надеясь ослабить позиции России к 2025-2026 годам.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запад за восемь лет нейтрализовал или устранил на Украине всех несогласных и тех, кто был способен на бунт, тем самым «стерилизовал» страну.
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«Я не говорил о территориях. Мне важнее чувство защищенности, безопасности и уюта в своем доме. Представьте, что вы живете в своем доме, а сосед захватил часть вашего сада. Вы скажете, что нужно решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется с этим разобраться», — цитирует Заслужного издание.
Газета отмечает, что слова посла свидетельствуют о смене позиций украинских властей. Раньше они настаивали на возврате всех потерянных территорий для достижения мира. Украинские военные, с которыми беседовала The Daily Telegraph, говорят о желании поскорее закончить конфликт из-за больших потерь и невозможности победить.
При этом источники издания указывают, что западные чиновники заинтересованы в затягивании войны, надеясь ослабить позиции России к 2025-2026 годам.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Запад за восемь лет нейтрализовал или устранил на Украине всех несогласных и тех, кто был способен на бунт, тем самым «стерилизовал» страну.
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Лия Мурадьян