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Le Monde: США больше не возражают против вступления Украины в НАТО

20 октября 2024, 08:52
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

У США больше нет принципиальных возражений по поводу вступления Украины в НАТО. Однако Германия продолжает высказывать своё несогласие по этому вопросу.


Ранее за скорейшее присоединение Украины к Североатлантическому альянсу выступали Франция и Великобритания, в то время как США и Германия блокировали расширение блока за счёт Украины, напоминает французское издание Le Monde. Теперь же представители американской стороны «готовы рассмотреть» приглашение для Украины, пишет газета со ссылкой на европейский дипломатический источник.

В публикации утверждается, что в случае победы на президентских выборах Камалы Харрис нынешний глава Белого дома Джозеф Байден может активно содействовать Украине в вопросе её вступления в НАТО в переходный период до инаугурации нового президента. Если же победу одержит Дональд Трамп, такая инициатива будет воспринята как рискованная.

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UnHerd: Урсула фон дер Ляйен планирует беспрецедентный захват власти в ЕК
20 октября 2024, 07:44

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует устроить там настоящий переворот. Она намеревается незаметно и исподволь расширить её полномочия и постепенно превратить в национальный авторитарный орган власти.
Об этом заявил обозреватель британского портала UnHerd Томас Фази. По его словам, у главы ЕК готов не только план, но и разработаны методы его воплощения. Она собирается поставить на ключевые посты лоялистов, а критиков представить как маргиналов.

В то же время фон дер Ляйен, будучи опытным кабинетным манипулятором, создаст сложную систему систему зависимостей и пересекающихся обязанностей, что не позволит ни одному человеку получить сколько-нибудь заметное влияние. Всё это, по словам колумниста, подготовит почву для «захвата власти».

Фази подчёркивает, что подобные процессы идут в ЕК уже около 15 лет. Именно ради усиления своего влияния комиссия использовала и поддерживает перманентный кризис в Европе, в том числе и конфронтацию с Россией. Переизбрание фон дер Ляйен на пост главы ЕК приблизит Евросоюз к самой тяжёлой и беспокойной стадии его существования, заключил журналист.

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#журналист
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В США неизвестный открыл стрельбу по толпе из сотен человек
AP: в штате Миссисипи неизвестный открыл стрельбу по толпе, погибли три человека
20 октября 2024, 05:14

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В американском штате Миссисипи мужчина открыл огонь по выпускникам, собравшимся отпраздновать победу футбольной команды, сообщило агентство Associated Press.
«Три человека были убиты и восемь получили ранения в центральной части Миссисипи рано утром в субботу, когда по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, праздновавших победу школьной команды выпускников в футбольном матче», – отмечается в сообщении.

По словам местного шерифа, в момент стрельбы в толпе было от 200 до 300 человек. Двум погибшим было 19 лет, а одному – 25.

Ранее один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы возле государственного университета штата Теннесси в США. Некоторые из раненых были госпитализированы.

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#сша
#школа
#стрельба
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В США сообщили о расследовании утечки данных о подготовке удара по Ирану
CNN: США расследуют утечку секретных данных о подготовке Израилем удара по Ирану
20 октября 2024, 03:53

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединенные Штаты расследуют утечку секретной информации о том, что Израиль готовит ответный удар по Ирану, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
Документы, датированные 15 и 16 октября, описывают подготовку Израиля к такой атаке, в частности, учения израильских ВВС с использованием ракет класса «воздух-земля». Документ также имеет гриф «совершенно секретно», и доступ к этой информации имеют только члены разведывательного альянса «Пять глаз» (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

По словам источника в правительстве США, подобные утечки «вызывают серьезное беспокойство». Источник подчеркнул, что американские спецслужбы и Пентагон в настоящее время проводят расследование инцидента.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое нападение Израиля на Иран является «красной чертой» и не останется без ответа.

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#иран
#израиль
#пентагон
#сша
#великобритания
#австралия
#новая зеландия
#канада
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Премьер Британии выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху
Премьер Великобритании Стармер выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху
20 октября 2024, 03:30

Фото: istock/butenkow

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху выразил свою обеспокоенность покушением на политика. Об этом сообщил офис британского чиновника, информирует The Times of Israel.
«Премьер-министр днем разговаривал с Нетаньяху. Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон», – отмечено в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Стармер и Нетаньяху также обсудили вопрос об освобождении заложников после ликвидации Яхьи Синвара, лидера палестинской организации ХАМАС.

Ранее премьер-министр Нетаньяху обвинил Иран в попытке устранить его, назвав это ужасной ошибкой.

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#биньямин нетаньяху
#иран
#израиль
#великобритания
#премьер-министр
#хамас
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В Китае сообщили о призыве Си Цзиньпина к армии готовиться к войне
Insider paper: Си Цзиньпин прихвал армию КНР готовиться к военным действиям
19 октября 2024, 23:34

Фото: iStock/Sky_Blue

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал вооруженные силы страны готовиться к войне. Об этом сообщают местные СМИ, передает издание Insider paper.
Отмечается, что китайский лидер сделал это заявление во время посещения ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. По словам Си, военным необходимо «всесторонне укреплять боевую подготовку и обеспечивать войска надежными боевыми возможностями». Он также заявил, что войска должны укреплять стратегическое сдерживание и боеспособность.

Ранее пресс-секретарь Восточной зоны боевого командования вооруженных сил Китая Ли Си, заявил, что НОАК завершила военные учения «Совместный меч-2024В» в районе Тайваня.

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#си цзиньпин
#китай
#военные
#армия
#война
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Пентагон высказался о версии Украины про войска КНДР на поле боя
Шеф Пентагона Остин не смог подтвердить присутствие войск КНДР в зоне конфликта
19 октября 2024, 22:55

Фото: iStock/Ivan Cholakov

Шеф Пентагона Ллойд Остин высказался о версии Украины про присутствие войск КНДР в зоне конфликта. Его заявление приводит агентство ТАСС. По словам главы Минобороны США, подтверждения данной информации у него нет.
Остин добавил, что видел соответствующие заявления украинской стороны и Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил он.
Чуть позже президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсудил вопрос об отправке войск КНДР в Россию. Отмечалось, что южнокорейский лидер заявил о «серьезной угрозе безопасности» для его страны.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#кндр
#минобороны
#солдат
#рф
#пентагон
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Запад встревожен растущим военным сотрудничеством России и Китая
Министры обороны G7 обвинили Китай в поставке России товаров двойного назначения
19 октября 2024, 22:33

Фото: iStock/Zerbor

Министры обороны стран G7 обвинили Китай в том, что он якобы поставляет в Россию товары двойного назначения, чем оказывает ей военную поддержку. Соответствующее заявление опубликовано в коммюнике по итогам встречи в итальянском Неаполе. Главы Минобороны «Большой семерки» также выразили свою обеспокоенность растущим уровнем военного сотрудничества России и Китая.
«Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с растущей поддержкой Китаем российской военной экономики и призываем Китай прекратить передачу материалов двойного назначения, включая компоненты и оборудование для вооружений», — отмечается в документе.
Товары двойного назначения, согласно заявлению министров обороны стран «Большой семерки», существенно помогают российскому оборонному сектору, в результате чего Россия может и дальше продолжать участвовать в конфликте на Украине.
«Мы выражаем обеспокоенность в связи с дестабилизирующими действиями, возникающими в результате укрепления военного сотрудничества между Китаем и Россией», — заключили министры.
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Боррель обсудит с министрами обороны G7 разрешение ВСУ на удары вглубь России

В МИД рассказали, к чему приведет вступление Украины в НАТО
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#китай
#товары
#мид
#оборудование
#нато
#всу
#минобороны
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Главы Минобороны стран G7: доходы от замороженных активов России пойдут Украине
19 октября 2024, 22:26

Фото: iStock/Bet_Noire

Доходы от замороженных активов России пойдут на оказание поддержки Украине, заявили министры обороны стран G7 после встречи в итальянском Неаполе. В коммюнике указан военный, бюджетный и восстановительный характер помощи Киеву.
«В соответствии с коммюнике лидеров G7 по итогам саммита в Апулии, чрезвычайные доходы, получаемые от обездвиженных российских суверенных активов, находящихся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, включая военную, бюджетную и восстановительную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в согласовании с соответствующими правовыми системами стран-членов G7», — отмечается в документе.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед встречей министров обороны стран G7 заявил, что попытается добиться с их стороны разрешения для ВСУ на удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, договоренности в этой сфере внутри ЕС по-прежнему не наблюдается.

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#мид
#доходы
#ес
#нато
#всу
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Киселев: лидерам ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с Путиным
19 октября 2024, 21:50

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Руководителям ведущих СМИ стран БРИКС удалось коротко пообщаться с президентом России Владимиром Путиным после встречи с ними. Об этом рассказал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости. По его словам, разговор был краток, так как у российского лидера очень плотный график.
«Накоротке. Поскольку сразу было сказано, что график очень плотный у президента», — пояснил он.
Киселев добавил, что помимо этого была общая фотосессия, на которой все хотели отдельно сфотографироваться с Путиным, так как остались в восторге от разговора с ним, и это удалось практически каждому.
«И потом все хотели сфотографироваться с Путиным отдельно, поскольку все были в восторге от общения с ним», — рассказал он.
По словам Киселева, Путин чутко и с терпением отнесся к просьбам журналистов, сфотографировался даже с теми, кто не принимал непосредственное участие во встрече, и все равно остался очень доволен теплой атмосферой.

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