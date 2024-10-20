Le Monde: США больше не возражают против вступления Украины в НАТО

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У США больше нет принципиальных возражений по поводу вступления Украины в НАТО. Однако Германия продолжает высказывать своё несогласие по этому вопросу.
Ранее за скорейшее присоединение Украины к Североатлантическому альянсу выступали Франция и Великобритания, в то время как США и Германия блокировали расширение блока за счёт Украины, напоминает французское издание Le Monde. Теперь же представители американской стороны «готовы рассмотреть» приглашение для Украины, пишет газета со ссылкой на европейский дипломатический источник.
В публикации утверждается, что в случае победы на президентских выборах Камалы Харрис нынешний глава Белого дома Джозеф Байден может активно содействовать Украине в вопросе её вступления в НАТО в переходный период до инаугурации нового президента. Если же победу одержит Дональд Трамп, такая инициатива будет воспринята как рискованная.
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Александр Бойцов