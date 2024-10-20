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Восстановление отношений между Россией и Великобританией будет возможно только после того, как британские власти осознают и признают ошибочность своей позиции. Об этом заявил посол Москвы в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си.
Он выразил убеждённость в том, что настанет момент, когда отношения между странами, насчитывающие уже 450 лет, войдут в позитивное русло. Однако для этого требуется, чтобы Лондон, занявший неправильную позицию, осознал и признал это. После признания проигрыша и принятия неверных решений придёт время, когда стороны проведут «хорошие обсуждения».
Келин подчеркнул, что не Москва начала разрушать отношения и разрывать связи, а Лондон, поэтому от него и должна исходить инициатива для исправления этого положения.
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Анастасия Чинкова