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Украина окончательно утратит свою геополитическую значимость, потеряв выход к Чёрному морю, об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью для «Абзаца».
«С потерей выхода к морю Киев лишится возможности осуществлять удобную и неконтролируемую товарную, военную и любую иную логистику морским путём. Естественно, это уменьшит геополитическую значимость Украины, она потеряет свои транзитные возможности, то есть превратится в маленькую восточноевропейскую страну», — объяснил Безпалько.
Он также отметил, что во многом ценность Украины пропадёт именно потому, что она больше не сможет оказывать давление на Российскую Федерацию в Чёрном море.
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Евгения Парфентьева