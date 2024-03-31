Безпалько: Украина потеряет свою значимость, утратив выход к Чёрному морю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Слова Захаровой опубликованы в ее Telegram-канале.